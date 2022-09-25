"У нас много микротравм и мелких болячек. Это легко себе представить, ведь нам пришлось сыграть две действительно тяжелые, действительно безумные, действительно быстрые игры. Мы много рисковали в обеих встречах, поэтому у нас есть один или два ушиба, недомогания и проблемы, но мы справимся с этим в ближайшие 24 часа.

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Сейчас я думаю только о том, какие у меня проблемы перед игрой во вторник (против Украины – прим.), а не о последствиях. Мы знаем, что нам нужно взять очко. Знаем, что у нас впереди тяжелый выезд. Знаем, что должны играть очень хорошо. Если мы это сделаем, то займем первое место в группе. Тогда мы сможем поговорить о вознаграждении. В этой кампании Лиги наций мы уже набрали больше очков, чем в предыдущей. Так что мы продолжаем совершенствоваться.

Мактоминай не сыграет с Украиной из-за перебора желтых карточек. Киран Тирни был осторожен в первом тайме – он получил удар, и врач решил снять его с игры. У Аарона Хики такая же ситуация. Он почувствовал, что его подколенное сухожилие немного натянуто, но я не думаю, что есть причины для беспокойства. Это просто последствия того, что нас попросили сыграть две игры за такой короткий промежуток времени, чего не пришлось делать ни одной другой стране – только нам и Украине", – цитирует Кларка The Sun.

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