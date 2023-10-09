Сборная Украины встречается с Северной Македонией в рамках квалификации на Евро-2024. Где смотреть игру Украина – Северная Македония онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, в 16.00 по киевскому времени. Из-за вторжения российских окупантов национальная сборная вынуждена принимать соперников за границей. Игра пройдет на Дженерали Арене в Праге.

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Где смотреть матч Украина – Северная Македония

Поединок в прямом эфире можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 15:50. В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру покажут местные телеканалы "Суспільного".

Трансляция матча начнется с экспертной студии на "MEGOGO Футбол Первый". Старт программы в 14:45. После финального свистка эксперты разберут игру в той же студии.

Сборная Украины встречалась с македонцами в июне. Провалив первый тайм, команда Сергея Реброва сотворила эффектный камбек во втором и победила. После пяти туров у обеих команд по 7 очков. Столько же в Италии, имеющей игру в запасе.

Украина не может рассчитывать на травмированных Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Через три дня после Северной Македонии "сине-желтые" встретятся с Мальтой.

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