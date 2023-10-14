Без права на осечку

После ничьей с Англией появилась иллюзия готовности сборной Украины тягаться с грандами на равных. Последующий вынос в Милане спустил нас с небес на землю. Что наиболее обидно, поражение от Италии поставило подопечных Сергея Реброва в неприятное положение – "Скуадра", "сине-желтые" и македонцы набрали по 7 очков, однако апеннинцы имеют матч в запасе.

В последнем туре украинцы сыграют именно с Италией. В этих условиях нельзя допустить осечек с Северной Македонией или Мальтой, если этого не сделают подопечные Лучано Спаллетти в своих следующих трех матчах. Ну и при любых условиях надо бить их в последнем туре, причем при равенстве очков придется побеждать "адзурри" с лучшим счетом, чем 2:1.

Чего ждать от матча с Северной Македонией

Встреча в Скопье заставила достать валидол. После первого тайма Украина горела со счетом 0:2, однако после перерыва удалось забить трижды и вырвать победу – такого "сине-желтые" не делали более 20 лет. Столь большие проблемы были связаны с шикарной работой балканцев в среднем блоке. Подопечные Благое Милевски начисто разрушили наши привычные каналы передач.

Соперник еще и грамотно направлял наш билд-ап в сторону Тымчика, у которого работа на мяче является слабой стороной. Туда же они давили в своих контратаках – левый фланг македонцев является ключевым, ведь там играют лучшие футболисты (Алиоски и Эльмас). Похожую тактику коллектив использовал и против Италии, где удалось зацепиться за справедливую ничью.

Впрочем, два гола в ворота Трубина прилетели случайно, а без них в атаке Македонии даже вспомнить нечего. Как и у нашей сборной – да, Сергей Ребров провел грамотные замены, команда несколько перестроилась структурно, но до гола со стандарта на 62-й минуте моментов не возникало. Да и потом огромную роль сыграл класс Мудрика и Цыганкова – а по сути Украина наиграла на 0,95 ожидаемых голов.

Впрочем, не стоит забывать, что "сине-желтые" тогда проводили первый официальный матч с новым тренером. Да и схема была совсем другой – 3-4-2-1 вместо нынешних 4-3-3 с двумя инсайдами в основе центрального треугольника. Несмотря на это, проблемы с организацией моментов остаются, ведь их не хватало даже с Мальтой.

Стоит готовиться к валидолу. Для Северной Македонии сегодняшний поединок такой же важный, как и для нас. Балканцы неплохо выглядели даже с Англией в первые 30 минут, пока не пропустили первый гол (а затем еще шесть). Можно не сомневаться, что количество единоборств сейчас будет феерическим, как и разнообразных кроссов в штрафную Украины.

Но главной проблемой является наш состав.

Украина осталась без ведущих вингеров

В октябре придется сыграть без двух лучших правых вингеров – Цыганкова и Ярмоленко. Критичность этой потери невозможно переоценить. Андрей, например, с отрывом лидирует в УПЛ по количеству передач в радиус 20-ти метров от ворот, что переносилось и на сборную. С Германией вообще был какой-то бенефис, однако даже в поединке с итальянцами атака во многом держалась на интеллектуальных способностях капитана.

Цыганков же может дать большую динамику и активнее помогать в защите, а кроме того Витя добавляет тактической гибкости. Он может сыграть и на левом фланге, и под нападающим, и формировать первую линию прессинга. Правда, во встрече с Италией он не впечатлил (как и все остальные).

В таких условиях очевидным вариантом замены кажется Зубков. Он является лучшим правым вингером Шахтера. Именно Александр разогнал голевую атаку с Порту и именно после его врывания в штрафную случился третий гол в ворота Антверпена. А еще Саша забивал Ворскле, создал кучу моментов с Вересом, ассистировал в Кривом Роге и тому подобное.

Зубков находится в прекрасной форме. К тому же, он хорошо знаком Сергею Реброву еще со времен Ференцвароша. Что наиболее важно, появление Александра позволит тренеру не изобретать велосипед на других позициях, выставив сильнейших исполнителей – хотя у лидера Шахтера есть определенные проблемы с реализацией.

Есть и другие варианты. Например, существует идея с переводом на правый край Малиновского – Руслан бы смещался в полуфланги и комбинировал с центрхавами, освободив фланг для рывков Конопли. Был также Русин, привыкший действовать в ширине, но Назарий в финальную заявку не попал.

На других же позициях все достаточно стабильно. Была интрига по выбору центрбека, однако после травмы Кривцова она исчезла. Матвиенко будет в основе, только если Сергей Ребров не попробует поставить Зинченко на левый фланг обороны (тогда Миколенко можно сместить в центр) – на это было бы интересно взглянуть, однако Украине сейчас не до экспериментов.

Кто сыграет на острие атаки и в воротах?

Есть определенные вопросы по выбору нападающего. Казалось бы, все очевидно – у Довбика 3+2 в Ла лиге, а Яремчука только начали выпускать на поле. Впрочем, за сборную Артем не забивает уже больше года, а от назначения Реброва и до матча с итальянцами он даже по воротам не бил. К тому же, доля брака в статистических показателях форвардов одинаково высока (особенно в единоборствах).

Довбик здорово выглядел во второй 30-минутке поединка против Италии, поэтому он кажется фаворитом на место в основе (тем более, после перформанса в Жироне в сентябре).

Есть еще вариант с Ванатом – мобильным, наглым в дриблинге и эффективным в зонах завершения нападающим. Сергей Ребров пока больше доверяет таранным форвардам, однако Владислав на замену выходит регулярно.

Но опять же – все это пахнет экспериментами, а сейчас Украине не до них. На Северную Македонию нужны максимально проверенные решения, поэтому вряд ли состав сборной нас удивит. Реально открытым кажется только вратарский вопрос, однако нынешняя форма Трубина заставляет прогнозировать именно его появление в старте.

Ориентировочные составы на матч Украина – Северная Македония

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Зубков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Северная Македония: Шишковски – Манев, Серафимов, Муслиу – Димоски, Атанасов, Алими, Алиоски – Барди – Миовски, Эльмас

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Как уже говорилось, стоит приготовиться к непростому поединку. Без Ярмоленко может существенно просесть качество наших позиционных атак, ведь он круто открывался в центре, создавал дополнительные каналы передач и сам здорово подыгрывал. Форма наших нападающих в сборной тоже вызывает вопросы.

В конце концов, стоит вспомнить первый матч – во многом, все решила аномально высокая реализация, а вот в тактическом плане найти эффективный ключ к блоку Северной Македонии не получилось. Балканцы же при этом любят выполнять разнообразные кроссы, что является проблемой для наших защитников.

Впрочем, переоценивать подопечных Благое Милевски не следует. Шесть из семи очков они набрали в поединках с Мальтой, а с Украиной и Италией не в последнюю очередь помогал плохой газон в Скопье. Да и все равно у них крайне мало моментов – а пропускают македонцы регулярно. Аналогично не следует недооценивать наши возможности – у "сине-желтых" есть проблемы на правом краю, но на остальных позициях все стабильно.

Букмекеры и эксперты считают Украину фаворитом противостояния. Мы присоединяемся к этим оценкам. У Сергея Реброва значительно больше возможностей – как кадровых, так и тактических. Класс у наших исполнителей повыше, а моменты точно будут. Важно только реализовывать их.

Верим, что это удастся, однако Северная Македония не сдастся без боя. Готовимся к валидолу.