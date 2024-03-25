Сегодня, 25 марта, олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к летним Играм-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч между Японией U-23 и Украиной U-23 состоялся на Kitakyushu Stadium и начался в 12:15 по киевскому времени. Для нашей олимпийской сборной эта игра стала первой в истории.

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Где смотреть Япония U-23 – Украина U-23? Поединок транслирует YouTube-канал УАФ. Также игру можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

К слову, Япония, которая готовится к Кубку Азии-2024 среди команд U-23 (он же будет квалификационным на Олимпиаду), накануне одолела сборную Мали (3:1).

Напомним, соперниками "сине-желтых" на Играх-2024 в Париже будут Аргентина, Марокко и третья команда Азии. Свои матчи квартета наши ребята проведут 24-го, 27-го и 30 июля.