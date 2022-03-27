Говорить об уходе вингера Самбы Диалло из Динамо пока рано.

Сенегалец действительно посещал базу Сент-Этьена, однако о трансфере пока речь не идет, информирует But.

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Диалло просто хотел посетить своих земляков из состава "зеленых" – Эль-Хаджи Дье и Бубакара Фолла. Подписать молодого вингера будет не так просто, ведь его контракт с Динамо рассчитан до 2026 года. Ряд европейских клубов сохраняют интерес к 19-летнему игроку – это Боруссия Д, Ман Сити, Барселона и Ренн.

Диалло стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА. В 6 матчах группового этапа сенегалец оформил 5 голов.

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