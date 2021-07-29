Полтавская Ворскла серьезно подвела Украину, прекратив борьбу в Лиге конференций уже на первой для себя стадии турнира.

Команда Юрия Максимова не смогла преодолеть хотя бы один раунд квалификации Лиги конференций. Финский КуПС стал непреодолимым барьером для Ворсклы – 2:2 на выезде, 2:3 в Полтаве.

Соответственно, уже по итогам первого для Украины раунда квалификации Лиги конференций мы потеряли одного представителя в еврокубках. Честь Украины продолжат защищать Динамо, Шахтер, Колос и Заря.

Ворскла – КуПС – видео голов

Динамо попало в групповой турнир ЛЧ благодаря победе в чемпионате Украины. Шахтер вынужден пройти два раунда квалификации – первым соперником "горняков" станет бельгийский Генк. Заря сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы – даже в случае вылета подопечные Виктора Скрипника будут играть в группе Лиги конференций.

Что касается Колоса, то соперником ковалевцев в 3-м раунде ЛК станет Шахтер из Караганды, который одолел румынский Стяуа.

Напомним, Украина занимает 11 место в таблице коэффициентов УЕФА, однако быстрый вылет Ворсклы явно не добавил оптимизма в борьбе за топ-10 рейтинга ассоциаций. Все очки Украины делятся на 5, но с сегодняшнего дня у нас осталось только 4 команды в еврокубках.

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