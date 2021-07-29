Полтавська Ворскла серйозно підвела Україну, припинивши боротьбу в Лізі конференцій вже на першій для себе стадії турніру.

Команда Юрія Максимова не змогла подолати бодай один раунд кваліфікації Ліги конференцій. Фінський КуПС став нездоланним бар'єром для Ворскли – 2:2 на виїзді, 2:3 в Полтаві.

Відповідно, вже за підсумками першого для України раунду кваліфікації Ліги конференцій ми втратили одного представника в єврокубках. Честь України продовжать захищати Динамо, Шахтар, Колос і Зоря.

Ворскла – КуПС – відео голів

Динамо потрапило у груповий турнір ЛЧ завдяки перемозі в чемпіонаті України. Шахтар змушений пройти два раунди кваліфікації – першим суперником "гірників" стане бельгійський Генк. Зоря зіграє у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи – навіть у випадку вильоту підопічні Віктора Скрипника гратимуть у групі Ліги конференцій.

Що стосується Колоса, то суперником ковалівців у 3-му раунді ЛК стане Шахтар з Караганди, який здолав румунський Стяуа.

Нагадаємо, Україна посідає 11 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, проте швидкий виліт Ворскли явно не додав оптимізму в боротьбі за топ-10 рейтингу асоціацій. Усі очки України діляться на 5, але від сьогодні у нас залишилося лише 4 команди в єврокубках.

Ворскла вдома програла КуПСу і вилетіла з Ліги конференцій – прокляття останніх секунд і неприхильність арбітрів