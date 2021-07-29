Ворскла открыла счет в начале второго тайма. В очередной контратаке Ибрахим Кане дальним навесом отправил в забег по правому флангу Руслана Степанюка. Форвард полтавцев прорвался в штрафную и зряче прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, где уже караулил Оливье Тилль. Забить для люксембургского полузащитника было делом техники.

Уже в следующей атаке КуПС сравнял. Аникпено Удо разобрался на линии штрафной с Валерием Бондаренко и сбросил на Джордана Сиббана. Француз мощным ударом из-за пределов штрафной шокировал полтавчан, которые даже не успели как следует отпразновать взятие ворот.

Но через пять минут Ворскла реабилитировалась. После подачи с углового мяч отлетел к Игорю Пердуте, который навесил на Скляра. Александр головой замыкал в ворота и мяч, попав в плечо защитника, залетел в сетку.

На третьей добавленной минуте Ворскла наступила на старые грабли. Пропустив контратаку, полтавчане сначала позволили сопернику попасть в стойку, а затем Урхо Ниссиля легко замкнул прострел партнера и выборол для своей команды два экстра-тайма.

На 111-й минуте Аникпено Удо откликнулся на навес Нана Боатенга и головой вколотил мяч в сетку.