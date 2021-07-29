Ворскла первой из украинских команд стартовала в еврокубках. Полтавчане пробиваются в групповой этап Лиги конференций. В премьерном матче Ворскла упустила победу над КуПСом, пропустив досадный гол на последних секундах, поэтому дома должна была обыгрывать финнов. Юрий Максимов выставил почти идентичный состав, изменив лишь одного центрбека.

Ворскла – КуПС – 2:3 – видео голов

В дебюте встречи Ворскла отдала мяч сопернику и села в позиционную оборону. Команды демонстрировали футбол очень низкого качества. Реальных моментов почти не было. Ризнык уверенно контролировал удары финнов, а полтавчане пытались отвечать быстрыми атаками и избегать офсайдов.

Вся острота у ворот КуПСа возникала после длинных передач за спину защитниками. Бондаренко хорошо забросил из глубины, Кане подстерег ошибку и поборолся с голкипером, но Степанюк не попал в створ. У Ворсклы было много подач с флангов – в основном безадресных. Лишь раз Тамм откликнулся на подачу Пердуты и пробил над воротами.

В середине первого тайма Тамм и Якубу привезли опасность на свои владения. Удо вырвался на голкипера, однако Ризнык мастерски накрыл удар соперника. Кане и Степанюк ответили несколькими выпадами, но даже не довели дело до ударов. Ворскла заметно нервничала: футболисты часто ошибались, Максимов громко высказывал претензии.

Второй тайм начался с перестрелки. Ворскла сразу же сумела организовать несколько хороших атак. Тилль завершил рейд Степанюка легким ударом в руки голкиперу, но через две минуты реабилитировался. Полтавчане открыли счет на контратаке: Кане бросил в прорыв Степанюка, тот протащил мяч до штрафной и покатил вдоль ворот, а Тилль в касание точно пробил.

Не успела Полтава отпраздновать гол, как команда пропустила в ответ. Провалился левый фланг – Удо проскочил Якубу и Бондаренко. Пошел пас на линию штрафной, опорники Ворсклы загуляли, поэтому Себбан получил много времени на подготовку удара и пробил точно в "девятку".

Ворскла снова быстро повела в счете, реализовав стандарт. Второй темп атаки после подачи углового – Пердута навесил в штрафную, а Скляр в верховой борьбе переправил мяч в сетку. Вскоре полтавчане могли закрепить преимущество, если бы арбитр назначил очевидный пенальти за фол против Степанюка, которого толкнули в спину.

Установив положительный счет, Ворскла получила уверенность и играла явно лучше, чем до перерыва. Украинцы подбирались к воротам КуПСа и что-то придумывали благодаря стандартам от Тилля. Степанюк и Кане находили возможности выбежать в контратаки. Остро били Кане и Яворский, перспективная позиция была у Тилля.

Зато у ворот Ризныка стало спокойно ... Так казалось. Беда снова пришла в компенсированное время. Возник хаос в штрафной площади, удар Себбана полетел в штангу, а Ниссиля замкнул прострел на ближней штанге. Ворскла во втором подряд еврокубковом матче пропускает на последних секундах и теряет победу.

Игра перешла в экстратайм, а там Ворскла рано осталась в меньшинстве. Кушниренко в центре поля прыгнул в ноги сопернику и увидел перед собой красную карточку. Дальше было еще меньше футбола, чем раньше. У полтавчан уже не было сил. Якубу травмировался, Степанюк и Кане едва передвигали ноги.

Юрий Максимов сделал тройную замену – выпустил Луизао, Вакулу и Пешича. Но полтавцам пришлось обороняться и терпеть до серии пенальти. Не выдержали. Боатенг навесил, а Рангель выиграл воздух у защитников Ворсклы и забил решающий гол. Ворскла проиграла и вылетела из Лиги конференций. Украина теряет первого полпреда в еврокубках.

КуПС – Ворскла: упущенная победа, обидное дежавю, недобор очков в рейтинг Украины – непростой дебют в Лиге конференций