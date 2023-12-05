В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций Украина минимально обыграла Сербию (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Лига наций, 6-й тур, группа В3, женщины

Сербия – Украина – 0:1

Гол: Гирин, 55

Украина досрочно упустила шансы выйти в элитный дивизион Лиги наций, а сегодня пыталась избежать вылета ниже. Для этого потребовался положительный результат против Сербии, подошедшей к игре фаворитом.

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Судьбу встречи решил один гол, а забили его украинки. В начале второго тайма заброс в штрафную завершился голом. Удары Химич потянула вратарь, а добивание Гирин стало результативным.

Украина финишировала третьей в группе В3, набрав шесть очков. Наши футболистки едва удержались от прямого вылета, ведь худшей третьей командой стала Словения, у которой столько же очков, но хуже разница голов.

В феврале сборная Украины сыграет переходные матчи между дивизионами В и С. Возможные соперники: Латвия, Черногория и Болгария.