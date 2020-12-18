Украинская ассоциация футбола обнародовала официальное решение насчет домашних матчей отбора к ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.

Подопечные Шевченко проведут оба домашних матча против Финляндии и Казахстана на Арене Львов, информирует официальный сайт УАФ.

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Отметим, что это будут 2 и 3 тура отборочного турнира – Украина начнет выездным поединком с Францией. Матчи против финнов и казахов запланированы на 28 и 31 марта 2021 соответственно.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 она будет бороться с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

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