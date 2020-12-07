Жеребьевка в зоне УЕФА стартует в 19:00. Из 55 участников конфедерации отбор пройдут 13 сборных. Смотреть онлайн жеребьевку отбора ЧМ-2022 можно на канале UA: Первый. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию в этой новости (не забывайте обновлять страницу). Сборная Украины на ЧМ-2022 может попасть, если займет 1 место в своей группе или финиширует второй и пройдет плей-офф, который будет состоять из двух одноматчевых этапов. Мундиаль состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Прямые путевки в финальную часть турнира от Европы получат лишь 10 победителей групп.

Жеребьевка отбора ЧМ-2022: все корзины и расклады – Украина имеет шансы на прямой выход

Еще 10 команд, занявшие вторые места, и 2 сборные с лучшими результатами в последний Лиге наций (из тех, которые не финишируют на первых двух позициях в квалификации) разыграют остальные 3 пропуска. Отбор на ЧМ-2022 стартует 24-25 марта 2021, а завершится 14-16 ноября. Стыковые матчи запланированы на 24-25 и 28-29 марта 2022-го. Посев команд по корзинам определил рейтинг ФИФА, зафиксированный после завершения Лиги наций. По решению УЕФА в одной группе не могут сыграть Украина и Россия, Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания. Также разведут Косово с Боснией и Герцеговиной, Россией и Сербией.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Корзина 5: Армения, Кипр, Фареры, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

ЧМ-2022: кто будет транслировать матчи, названы все каналы