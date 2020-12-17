Наставник сборной Украины Андрей Шевченко и голкипер Андрей Пятов участвовали в голосовании за лучших игроков и тренера по версии FIFA.

Шевченко и Пятов назвали Роберта Левандовски лучшим игроком 2020 года. Второе место капитан "сине-желтых" отдал Вирджилу ван Дейку, а вот наставник сборной Украины разместил защитника Ливерпуля на третьем месте. В топ-3 Пятов включил еще Кевина де Брюйне, а Шевченко – Тьягу Алькантару.

Левандовски – лучший игрок 2020 по версии ФИФА

Как сообщает официальный сайт УАФ, мнения относительно лучшего тренера в обоих представителей национальной команды разошлись. Тройка Андрея Шевченко выглядит так: первый – Клопп, второй – Флик, замыкает топ-3 Зидан. Андрей Пятов по-другому определил тройку топ-наставников 2020 года: Флик, Клопп, Лопетеги.

Заметим, лучшим тренером текущего года по версии ФИФА был признан Юрген Клопп – для представителя Ливерпуля эта награда стала второй подряд. Игроком года ожидаемо стал Роберт Левандовски.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу