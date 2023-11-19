Украина официально получила запасной путь на Евро-2024 – все благодаря драматичной развязке в группе друзей России
Последний тур отбора Евро-2024 в группе G был достаточно интересен и для сборной Украины.
Отбор Евро-2024, 8 тур
Группа G
Сербия – Болгария – 2:2
Голы: Велькович, 17, Бабич, 82 – Русев, 59, Десподов, 69
Венгрия – Черногория – 3:1
Голы: Собослай, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежич, 36
Венгрия заранее гарантировала себе Евро-2024, а на вторую путевку претендовали Сербия и Черногория. Первым достаточно было ничьей против немотивированной Болгарии, проведшей ужасный отбор.
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Сербы благодаря голу Вельковича даже перевыполнили задание в первом тайме. Черногорцы также выигрывали до перерыва, сохраняя свою надежду. Во второй половине она "задышала" полной грудью – Сербия ужасными ошибками в обороне "привезла" себе 2 гола и уже уступала!
Одни друзья России таки помогли другим. Капитан венгров Доминик Собослай оформил дубль за 2 минуты и позволил сербам вздохнуть с облегчением. Те перестраховались голом Бабича, доведя дело до нужной ничьей. На Евро от этой группы поедут Венгрия и Сербия.
Такой результат вполне устраивает Украину. Сербия "оставила" подопечным Реброва место в плей-офф Лиги наций, которое может пригодиться в случае завтрашней неудачи "сине-желтых" против Италии на финише отбора.
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