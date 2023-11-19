Последний тур отбора Евро-2024 в группе G был достаточно интересен и для сборной Украины.

Отбор Евро-2024, 8 тур

Группа G

Сербия – Болгария – 2:2

Голы: Велькович, 17, Бабич, 82 – Русев, 59, Десподов, 69

Венгрия – Черногория – 3:1

Голы: Собослай, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежич, 36

Венгрия заранее гарантировала себе Евро-2024, а на вторую путевку претендовали Сербия и Черногория. Первым достаточно было ничьей против немотивированной Болгарии, проведшей ужасный отбор.

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Сербы благодаря голу Вельковича даже перевыполнили задание в первом тайме. Черногорцы также выигрывали до перерыва, сохраняя свою надежду. Во второй половине она "задышала" полной грудью – Сербия ужасными ошибками в обороне "привезла" себе 2 гола и уже уступала!

Одни друзья России таки помогли другим. Капитан венгров Доминик Собослай оформил дубль за 2 минуты и позволил сербам вздохнуть с облегчением. Те перестраховались голом Бабича, доведя дело до нужной ничьей. На Евро от этой группы поедут Венгрия и Сербия.

Такой результат вполне устраивает Украину. Сербия "оставила" подопечным Реброва место в плей-офф Лиги наций, которое может пригодиться в случае завтрашней неудачи "сине-желтых" против Италии на финише отбора.

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