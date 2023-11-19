Останній тур відбору Євро-2024 у групі G був доволі цікавим і для збірної України.

Відбір Євро-2024, 8 тур

Група G

Сербія – Болгарія – 2:2

Голи: Вельковіч, 17, Бабіч, 82 – Русєв, 59, Десподов, 69

Угорщина – Чорногорія – 3:1

Голи: Собослай, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежіч, 36

Угорщина заздалегідь гарантувала собі Євро-2024, а на другу путівку претендували Сербія та Чорногорія. Першим достатньо було нічиєї проти немотивованої Болгарії, яка провела жахливий відбір.

Україна – Італія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Серби завдяки голу Вельковіча навіть перевиконали завдання у першому таймі. Чорногорці також вигравали до перерви, зберігаючи свою надію. В другій половині вона "задихала" на повні груди – Сербія жахливими помилками в обороні "привезла" собі 2 голи і вже поступалась!

Одні друзі Росії таки допомогли іншим. Капітан угорців Домінік Собослай оформив дубль за 2 хвилини і дозволив сербам зітхнути з полегшенням. Ті перестрахувалися голом Бабіча, довівши справу до потрібної нічиєї. На Євро від цієї групи поїдуть Угорщина та Сербія.

Такий підсумок цілком влаштовує Україну. Сербія "залишила" підопічним Реброва місце у плей-офф Ліги націй, яке може знадобитися у разі завтрашньої невдачі "синьо-жовтих" проти Італії на фініші відбору.

Петраков не зміг помститися за Україну і попрощався з Євро-2024 – все зіпсував представник чемпіонату Росії