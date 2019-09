Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча

Украина – Нигерия

10 сентября, 21:30, Днепр, стадион Днепр-Арена

Главный арбитр: Паоло Валери (Италия)

Телетрансляция на канале "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Украины заполнит календарную паузу между официальными матчами отбора к Евро-2020 спаррингом с третьим коллективом Африки по итогам последнего КАН. "Сине-желтые" возвращаются на Днепр-Арену после длительного перерыва. Трудно поверить, но от фантастического мяча Сергея Назаренко в ворота англичан прошло целых десять (!) лет. В том памятном для нашей команды поединке приняли участие, в частности, нишний главный тренер Андрей Шевченко, его помощник Александр Шовковский, а также тогда еще молодой и перспективный Ярмоленко.

Украина – Нигерия: прогноз на товарищеский матч

Днепр, который можно назвать настоящей крепостью сборной (две победы и одна ничья), имеет основания рассчитывает на футбольный праздник. Перед встречей с Нигерией подопечные Шевы выдали четыре победы подряд, существенно приблизившись к своей приоритетной цели – континентального первенства 2020. В литовском Вильнюсе "сине-желтые" порадовали не столько разгромным счетом, как убедительной игрой с собственным почерком и идеологией. Украина спокойно контролировала все, что происходило на поле, классно комбинировала и надежно защищалась. Фактически, впервые за последние несколько лет мы увидели команду, которая не заставляет тянуться за валидолом, хотя бы в матче против низшего по классу соперника.

Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минуса

И вот на фоне общего подъема после разбитых литовцев – Нигерия. Экзотический, но мощный африканский вариант появился не случайно, отметил Андрей Шевченко еще в Вильнюсе: "Эта дата – ни день товарищеских матчей, поэтому найти европейского соперника было очень сложно. Украинская ассоциация решила сыграть с африканской командой, призером Кубка Африки. Это будет интересно ".

А интересно будет, прежде всего, потому, что "суперорлы" вряд ли станут мальчиками для битья, как это случилось с подопечными Вальдаса Урбонаса. Даже несмотря на значительные кадровые потери немецкий специалист Гернот Рор привез в Днепр симпатичный коллектив, которому по силам навязать борьбу любой команде планеты. Нигерия прилично выступила на КАН-2019, выиграв бронзовые медали, хотя имела все шансы побороться за главный трофей турнира. Злым гением для "африканских бразильцев" оказался звездный партнер Александра Зинченко по Ман Сити, Рияд Марез. Именно гол последнего в полуфинале на 5-й компенсированной минуте к основному времени остановил нигерийцев в шаге от мечты.

