"Я надеюсь, что к матчу с Боснией все футболисты подойдут без травм. Сейчас смотрим много видеоматериалов с помощниками, просматриваем игроков.

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Я с Висенте в январе собираюсь поехать в Турцию, чтобы посмотреть на сборников и будущих кандидатов. Некоторые команды будут готовиться в Украине – мы и там побываем.

Для меня очень важно двигаться от матча к матчу. Не нужно сейчас забегать вперед и думать о том, что будет через несколько месяцев. Сейчас я настраиваю игроков таким образом, чтобы они концентрировались на своих клубах и через игры готовились к встрече с Боснией. Если ты хочешь побеждать, то должен думать о своей игре, уважая оппонента.

Способен ли соперник создать нам проблемы, учитывая то, что лучшие времена Джеко и Пьянича уже позади? Они сменили тренера (боснийцев тренирует Саво Милошевич – лучший бомбардир Евро-2000, – прим.). В последних матчах этот тренер на каждой позиции использовал много игроков, поэтому трудно назвать их оптимальный состав.

Я считаю, что Пьянич и Джеко – очень важные игроки для боснийцев. Достаточно хорошего уровня молодежь. Когда наступит время, очень важно, чтобы наши игроки имели достаточно практики перед ответственными матчами", – сказал Ребров в интервью Sport-Express.

Напомним, в борьбе за выход на Евро-2024 Реброва и Ко ждет поединок с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха в решающем матче украинцы встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

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