Сборная Украины весной 2021 года может сыграть товарищеский матч.

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Среди главных кандидатов в соперники – сборные Хорватии и США, сообщает Telegram-канал "Тайны футбола". На данный момент существует предварительная договоренность между федерациями Украины и Хорватии, однако контракт на матч пока не подписан. Напомним, Хорватия стала вице-чемпионом мира в 2018 году, проиграв в финале Франции (2:4).

Также команде Шевченко предлагают сыграть против сборной США, которая весной планирует европейское турне.

Источник отмечает, что на судьбу этих потенциальных поединков может существенно повлиять ситуация с матчем против Швейцарии, окончательное решение по которому примет Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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