"Когда я работал в Латвии, то очень хотел в чемпионат России, потому что он мне нравился. Это была моя мечта, но предложений не поступало. А когда я был в Черноморце, Габале и Астане, у меня уже было много предложений из России . Пять-шесть точно. Сейчас я могу сказать, что мой переход в российский чемпионат просто невозможен. Все.

Вернидуб: Ракицкий – не сепаратист

Имеет ли украинский болельщик моральное право осуждать украинских футболистов, которые не отказались играть в российских клубах? Ни один человек не должен кого-то осуждать. Человек должен думать в первую очередь о себе, о том, поступал ли он правильно. Если, на его взгляд, кто-то другой ошибается, то не обязательно говорить об этом на телевидении. Мне очень не нравится слово "осуждать". Я бы даже не хотел говорить о футболистах, которые играют в России.

Если бы я был главным тренером сборной Украины, играл бы в моей команде Ракицкий? В такой ситуации я бы его не вызвал. Но я не осуждаю и не хочу комментировать то, что происходит с Ракицким – это его дело. Но в сборной у меня он тоже не играл бы. Я никого не осуждаю, но сказал, как бы я поступил", – сказал Григорчук в программе "Вацко LIVE".

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба