Шотландская ассоциация футбола не желает, чтобы поединок против Украины засчитали сразу в двух турнирах.

УЕФА планирует проведение финального поединка между победителем пары Шотландия – Украина и Уэльсом 5 июня, сообщает Daily Mail.

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Кроме того, Шотландская ассоциация выступает против того, чтобы результат этой встречи засчитали и в Лиге наций. Команды должны были встретиться 7 июня, но Шотландия предлагает сыграть с Украиной в сентябре. Позиция УАФ по этому поводу неизвестна.

Добавим, что матч полуфинала плей-офф к ЧМ-2022 состоится 31 мая или 1 июня. Также сборная Украины в первый месяц лета должна провести еще три матча Лиги наций – 4 июня в гостях в Ирландии, 7 – на выезде с Шотландией и 11 июня дома с Арменией.

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