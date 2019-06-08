"Встреча мощи и бессилия". Сербские СМИ признают логичность своего позора, но возмущены поведением Арены Львов

Сборная Украины разгромила Сербию с космическим счетом (5:0) в рамках квалификации к Евро-2020. В сербской прессе две главные темы: провал их команды и провокации украинцев во Львове.

Blic: Абсолютная катастрофа! Сербия пропустила 5 голов, украинцы полностью уничтожили "орлов"

"Запахло жареным с первых минут, ведь украинцы отчетливее заявили о своих намерениях, но полного краха никто не ждал. Наши ребята справились со стартовым натиском, однако затем начали нервничать.

Во Львове на поле была только одна команда – на радость украинским болельщикам. Им было весело: сначала заглушили наш гимн, затем отпраздновали 5 голов, а под конец скандировали имя Андрея Шевченко", – пишет таблоид.

Соседняя статья называется "Недружественный прием во Львове – освистали "Боже правде", неслыханные оскорбления на трибунах". Автор считает, что подопечные Младена Крстаича столкнулись с невероятным давлением, что повлияло на команду.

Многие местные издания вспоминают самые позорные поражения своей сборной. Blic пишет: "Никто так жестоко не бил Сербию за время независимости. "Орлы" играли с Бразилией, Италией, Германией, Португалией... а потом в соперниках появилась Украины, которая свела на нет все наши усилия".

Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых героя

Večernje novosti: Провокации украинцев на трибунах – освистанный гимн Сербии, поджог российского флага, "шахматная доска"

"Поведение местных болельщиков до, во время и после игры с Сербией была низким. Уже во время гимна ярые украинские фаны вывесили флаг Хорватии – они провоцировали "шахматной доской" несколько раз. Впечатления от поединка испортил свист во время сербского гимна.

Украинцы шокировали примитивными неспортивными криками "руска ку*ва". Делегат матча все подробно записывал, осталось дождаться наказания. А на 90-х минутах в попытках провокации они еще и подожгли российский флаг, что дополнило впечатление от убогости хозяев", – возмущается издание.

В другом материале этого портала уже критика команды: "Фиаско всех времен." Орлы "потерпели самое жесткое поражение под сербским флагом, атакующий замысел Крстаича провалился. В важнейшем матче отбора украинцы прибили их во Львове.

Мы шесть раз встречались с Украиной и постоянно проигрывали. Это поражение точно худшее – все линии работали без идеи, взаимопонимания и самоотдачи. Давно наша команда не выглядела столь беспомощной. Голы Цыганкова, Коноплянки и Яремчука стали украшением игры, где нам дали хороший урок".

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Mozzartsport: Сербию опозорили во Львове, Крстаич все провалил!

Самое популярное спортивное издание Сербии одно из немногих, которое сконцентрировалось на освещении непосредственно игры, а не околофутбольных событий.

"Орлы" выглядели беспомощными и растерянными. Тренер должен был оставить свои эксперименты на менее важный матч. Звучит дико, но, как показала игра, Сербия еще может быть довольна результатом. Это был не футбольный матч, а встреча мощи и бессилия.

У нашей команды не было ни лидера, ни стратегии, а состав выглядел слишком атакующим. В итоге украинские болельщики получили огромное удовольствие и спели песню благодарности своему тренеру Андрею Шевченко – легенде европейского футбола. Украина забила 5, а могла и больше", – признает портал Mozzartsport.

Kurir: Украинские националисты против Сербии

Популярный таблоид Kurir наоборот максимально ориентировался на скандалы, описывая сначала предматчевые мероприятия: "Фанаты организовали украинско-хорватский марш перед матчем с "орлами" во Львове. Кричали против Сербии и Путина".

Украина – Сербия: болельщики "желто-синих" вместе с хорватскими фанатами прошли маршем в центре Львова

"Если не учитывать симпатии в российско-украинском конфликте, Украина не имеет никакого отношения к сербам и хорватам. Вследствие значительной поддержки от Хорватии местные националисты часто проявляют себя в шовинизме, направленном на Сербию", – добавляет журналист.

Издание напоминает, что во время товарищеского матча в 2016-м году украинские болельщики подожгли сербский флаг, мотивируя это тем, что многие сербы участвуют в вооруженном конфликте на стороне "ДНР". "Несмотря на дружбу с Россией и Путиным, Сербия не признала референдум в Крыму легитимным, а все больше участников войны на Донбассе, которые поддерживали там пророссийских террористов, осуждаются по возвращении в Сербию", – уверяет таблоид.

А потом шла речь о событиях на стадионе, в которых нас якобы поддерживали хорваты и албанцы. Набор причин возмущения стандартный: свист во время гимна, "руска ку*ва" и флаг Хорватии.

Sportske: 5-кратное унижение Сербии

"Это хуже, чем ужасно. "Орлы" не сумели выступить боеспособным коллективом и потерпели одно из самых болезненных фиаско в истории.

Ничего добавлять не нужно, это все лишнее. Не то чтобы унижение нам совсем в новинку, но от такого мощного удара восстановиться будет очень сложно", – жалуется Sportske.