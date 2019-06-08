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"Встреча мощи и бессилия". Сербские СМИ признают логичность своего позора, но возмущены поведением Арены Львов

09:00 70 Читати українською
"Встреча мощи и бессилия". Сербские СМИ признают логичность своего позора, но возмущены поведением Арены Львов
Украина – Сербия: обзор прессы

Сборная Украины разгромила Сербию с космическим счетом (5:0) в рамках квалификации к Евро-2020. В сербской прессе две главные темы: провал их команды и провокации украинцев во Львове.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Blic: Абсолютная катастрофа! Сербия пропустила 5 голов, украинцы полностью уничтожили "орлов"

"Запахло жареным с первых минут, ведь украинцы отчетливее заявили о своих намерениях, но полного краха никто не ждал. Наши ребята справились со стартовым натиском, однако затем начали нервничать.

Во Львове на поле была только одна команда – на радость украинским болельщикам. Им было весело: сначала заглушили наш гимн, затем отпраздновали 5 голов, а под конец скандировали имя Андрея Шевченко", – пишет таблоид.

Соседняя статья называется "Недружественный прием во Львове – освистали "Боже правде", неслыханные оскорбления на трибунах". Автор считает, что подопечные Младена Крстаича столкнулись с невероятным давлением, что повлияло на команду.

Многие местные издания вспоминают самые позорные поражения своей сборной. Blic пишет: "Никто так жестоко не бил Сербию за время независимости. "Орлы" играли с Бразилией, Италией, Германией, Португалией... а потом в соперниках появилась Украины, которая свела на нет все наши усилия".

Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых героя

Večernje novosti: Провокации украинцев на трибунах – освистанный гимн Сербии, поджог российского флага, "шахматная доска"

"Поведение местных болельщиков до, во время и после игры с Сербией была низким. Уже во время гимна ярые украинские фаны вывесили флаг Хорватии – они провоцировали "шахматной доской" несколько раз. Впечатления от поединка испортил свист во время сербского гимна.

Украинцы шокировали примитивными неспортивными криками "руска ку*ва". Делегат матча все подробно записывал, осталось дождаться наказания. А на 90-х минутах в попытках провокации они еще и подожгли российский флаг, что дополнило впечатление от убогости хозяев", – возмущается издание.

В другом материале этого портала уже критика команды: "Фиаско всех времен." Орлы "потерпели самое жесткое поражение под сербским флагом, атакующий замысел Крстаича провалился. В важнейшем матче отбора украинцы прибили их во Львове.

Мы шесть раз встречались с Украиной и постоянно проигрывали. Это поражение точно худшее – все линии работали без идеи, взаимопонимания и самоотдачи. Давно наша команда не выглядела столь беспомощной. Голы Цыганкова, Коноплянки и Яремчука стали украшением игры, где нам дали хороший урок".

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Mozzartsport: Сербию опозорили во Львове, Крстаич все провалил!

Самое популярное спортивное издание Сербии одно из немногих, которое сконцентрировалось на освещении непосредственно игры, а не околофутбольных событий.

"Орлы" выглядели беспомощными и растерянными. Тренер должен был оставить свои эксперименты на менее важный матч. Звучит дико, но, как показала игра, Сербия еще может быть довольна результатом. Это был не футбольный матч, а встреча мощи и бессилия.

У нашей команды не было ни лидера, ни стратегии, а состав выглядел слишком атакующим. В итоге украинские болельщики получили огромное удовольствие и спели песню благодарности своему тренеру Андрею Шевченко – легенде европейского футбола. Украина забила 5, а могла и больше", – признает портал Mozzartsport.

Kurir: Украинские националисты против Сербии

Популярный таблоид Kurir наоборот максимально ориентировался на скандалы, описывая сначала предматчевые мероприятия: "Фанаты организовали украинско-хорватский марш перед матчем с "орлами" во Львове. Кричали против Сербии и Путина".

Украина – Сербия: болельщики "желто-синих" вместе с хорватскими фанатами прошли маршем в центре Львова

"Если не учитывать симпатии в российско-украинском конфликте, Украина не имеет никакого отношения к сербам и хорватам. Вследствие значительной поддержки от Хорватии местные националисты часто проявляют себя в шовинизме, направленном на Сербию", – добавляет журналист.

Издание напоминает, что во время товарищеского матча в 2016-м году украинские болельщики подожгли сербский флаг, мотивируя это тем, что многие сербы участвуют в вооруженном конфликте на стороне "ДНР". "Несмотря на дружбу с Россией и Путиным, Сербия не признала референдум в Крыму легитимным, а все больше участников войны на Донбассе, которые поддерживали там пророссийских террористов, осуждаются по возвращении в Сербию", – уверяет таблоид.

А потом шла речь о событиях на стадионе, в которых нас якобы поддерживали хорваты и албанцы. Набор причин возмущения стандартный: свист во время гимна, "руска ку*ва" и флаг Хорватии.

Sportske: 5-кратное унижение Сербии

"Это хуже, чем ужасно. "Орлы" не сумели выступить боеспособным коллективом и потерпели одно из самых болезненных фиаско в истории.

Ничего добавлять не нужно, это все лишнее. Не то чтобы унижение нам совсем в новинку, но от такого мощного удара восстановиться будет очень сложно", – жалуется Sportske.

blog_ava
Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча
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