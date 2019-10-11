Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020

Сборная Украины встречается с Литвой в Харькове в рамках 7-го тура отбора к Евро-2020. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Украина – Литва

11 октября, 21:45, Харьков, стадион Металлист

Главный арбитр: Харальд Лехнер (Австрия)

Телетрансляция на канале "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Команда Шевченко находится на расстоянии нескольких маленьких шагов от попадания в финальную стадию Евро-2020. Чтобы вся Украина прыгала, пела, смеялась и плакала, нам осталось набрать четыре очка в трех заключительных поединках отбора. "Сине-желтые" принимают литовцев в статусе лидера Группы B. Проведя на один матч больше Португалии, наша сборная сейчас "привозит" действующим чемпионам Европы пять пунктов. Мы зависим только от себя, и это не может не радовать.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

Литва находится на дне турнирной таблицы, избежав поражения лишь однажды – домашняя ничья с Люксембургом. Перед харьковским противостоянием прибалты выдали ужасную трехматчевую серию, уступив сербам, украинцам и португальцам с унизительным общим счетом 2:12. Следовательно, подопечные Шевченко просто обязаны брать три очка, не прилагая сверхусилий, особенно, перед битвой с Роналду и компанией, которая состоится в Киеве уже 14 октября.

Украина – Литва: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Сентябрьский поединок в Вильнюсе показал, что сборная Украины существенно превосходит своего ближайшего соперника как по классу, так и по игре. Несмотря на то, что главный тренер литовцев Вальдас Урбонас настраивает своих на бой и даже слушать не хочет о капитуляции, наши гости имеют лишь призрачные шансы на положительный результат. Убедительной выездной победой над литовцами (3:0) команда Шевченко доказала, чтобы может диктовать условия слабым соперникам, добиваться нужного результата на классе, без лишних нервов. Впервые за долгое время "сине-желтые" доминировали в течение девяноста минут и красиво комбинировали, а многие специалисты отмечали, что у нас наконец-то появился собственный почерк.

Правда, уже через несколько дней после балтийской эйфории Украина провела довольно невнятный контрольный поединок с Нигерией, вновь напомнив о старых кошмарах. Проваливались в обороне, не контролировали центр поля в отсутствии Степаненко, не впечатляли впереди, но в итоге сумели спастись от поражения благодаря характеру и хорошей поддержке трибун Днепр Арены. На похожую, или хотя бы не худшую атмосферу наши футболисты рассчитывают в Харькове. По предварительной информации на матч реализовано более 35-ти тысяч билетов. Будем надеяться, что "12-й игрок" поможет команде Шевченко одержать стратегически важную победу, которая сделает положение сербов максимально критическим.

Кадровая ситуация

После травмы Дениса Бойко тренерский штаб сборной Украины был вынужден провести вынужденную рокировку на вратарской позиции, вызвав в национальную команду одного из лидеров Александрии Юрия Панькива. Кроме этого, "сине-желтые", как и киевское Динамо, еще не скоро смогут рассчитывать на травмированного центрбэка Никиту Бурду. Последний успешно перенес операцию и вернется на поле через 5-6 месяцев. Таким образом, у Шевченко остались три центральных защитника – Кривцов и Матвиенко, которые должны выйти с первых минут, а также представитель Гента Игорь Пластун.

Зато Виталий Миколенко, который травмировался на одной из тренировок сборной, похоже, вовремя восстановился. 20-летний фулбек вернулся в общую группу и, по словам Шевченко, провел полноценное занятие накануне вечером. Пока неизвестно, будет ли рисковать наставник здоровьем "динамовца", или же доверит место на левом фланге обороны Эдуарду Соболю, который неплохо проявил себя в матче против мадридского Реала, демонстрируя приличный футбол в составе Брюгге.

Если Андрей Ярмоленко продолжает радовать своей игрой за Вест Хэм, то ситуация Александра Зинченко в Манчестер Сити откровенно настораживает. Наш звездный легионер возвращается в лагерь национальной команды на ключевые поединки квалификации, испытывая недостаток доверия со стороны Хосепа Гвардиолы. Он несколько раз остался вне состава и сыграл всего 45 минут в фатальном поединке "горожан" с Вулверхэмптоном. Похожую проблему имеет Руслан Малиновский, который выходил только на 18 и 16 минут в двух последних матчах Аталанты. А вот Евгений Коноплянка, наоборот, набирает оптимальные кондиции в Шахтере. После неплохой игры против СК Днепр-1 Коно, похоже, готов отвоевывать утраченные позиции в сборной Украины.

Литва потеряла сразу шесть исполнителей основной обоймы. Ернастас Шеткус, Маркус Палионис, Федор Черных, Мантас Куклис, Деймантас Петравичюс и Викинтас Сливка точно не помогут своей команде на поле ОСК Металлист.

Прогноз букмекеров

Букмекерская контора Марафон считает "сине-желтых" большим фаворитом противостояния. Победа Украины оценивается баллом 1.07, а коэффициент на возможный триумф Литвы составляет 41.00. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш в 14.25 раз.

Ориентировочные составы команд

Украина: Пятов – Болбат, Матвиенко, Кривцов, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Марлос – Яремчук

Литва: Зубас – Воробйовас, Гирдвайнис, Янкаускас, Миколюнас – Шимкус, Жулпа, Матулевичюс – Новиковас, Вербицкас – Лаукжемис