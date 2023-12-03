"Бельгия – второй фаворит этой группы, Румыния – третья, но есть шансы. На стороне Румынии замечательный прогресс по сравнению с прошлым годом и хорошие сыгранные матчи. Они являются основой формирования группы очень профессиональных игроков. Их нельзя называть особенными, иначе они бы играли в Лиге чемпионов, но Румыния имеет хороший настрой.

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В целом это сбалансированная группа. Я сейчас не вижу в ней лидера. Бельгия? Я не знаю, лучше ли эта команда, например, Украины. Если Украина квалифицируется на Евро-2024, то она мне кажется сильнейшей в группе. Учитывая, что у украинцев четыре футболиста стартового состава играют в английской Премьер-лиге, двое – в испанской Ла Лиге, плюс остальные... Это команда, которая очень выросла. Это команда, у которой тоже драматическая ситуация", – цитирует Луческу PlaySport.ro.

Напомним, в ходе жеребьевки в группу Е попали Румыния, Бельгия, Словакия и победитель плей-офф Лиги наций по пути В (за путевку поборются Израиль, Исландия, Украина и Босния и Герцеговина).

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