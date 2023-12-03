"Бельгія – другий фаворит цієї групи, Румунія – третя, але є шанси. На боці Румунії чудовий прогрес порівняно із минулим роком та гарні зіграні матчі. Вони є основою формування групи дуже професійних гравців. Їх не можна називати особливими, інакше вони б грали у Лізі чемпіонів, але Румунія має гарний настрій.

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Загалом це збалансована група. Я зараз не бачу в ній лідера. Бельгія? Я не знаю, чи краща ця команда за, наприклад, Україну. Якщо Україна кваліфікується на Євро-2024, то вона мені здається найсильнішою у групі. Враховуючи, що в українців чотири футболісти стартового складу грають у англійській Прем'єр-лізі, двоє – в іспанській Ла Лізі, плюс решта... Це команда, яка дуже зросла. Це команда, яка теж має драматичну ситуацію", – цитує Луческу PlaySport.ro.

Нагадаємо, у ході жеребкування у групу Е потрапили Румунія, Бельгія, Словаччина та переможець плей-офф Ліги націй по шляху В (за путівку поборються Ізраїль, Ісландія, Україна і Боснія та Герцеговина).

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