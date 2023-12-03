УЕФА обнародовал график матчей Евро-2024, на котором может принять участие и сборная Украины.

Стартовый матч чемпионата Европы-2024 состоится 14-го июня, сообщает официальный сайт УЕФА. В нем хозяева турнира, Германия, сойдется с Шотландией.

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Групповой этап продлится с 14-го по 26 июня. Сборная Украины, если сможет выйти на турнир, сыграет первый матч 17-го июня против Румынии, 21-го – против Словакии, а 26-го – против Бельгии. Плей-офф Евро-2024 начнется 29 июня – уже 2 июля будут сыграны последние поединки 1/8 финала. 5 и 6 июля состоятся четвертьфинальные матчи, 9 и 10-го – полуфиналы, а финал запланирован на 14-е июля.

Напомним, Украине для выхода на чемпионат Европы-2024 нужно преодолеть путь B плей-офф Лиги наций. Для этого необходимо победить Боснию и Герцеговину и одолеть победителя пары Израиль – Исландия.

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