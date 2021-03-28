Соперники стартовали в нынешнем отборе с ничьих. Подопечные Шевченко устояли во Франции. Пукки и компания упустили домашнюю победу над боснийцами. Это уже третья встреча данных национальных команд. Ранее "сине-желтые" неизменно побеждали с минимальным счетом именно в отборе на ЧМ. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Финляндия на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Перед отчетной игрой возлагались большие надежды на то, что Андрей Шевченко продолжит свою удачную серию против "суоми" в рамках квалификации на Мундиаль.

Украина – Финляндия: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Команда Шевченко снова вышла в 3 центральных защитника, хотя на УЕФА рисовали 4 оборонцев. Перспективный интересный пас Зубкова за спины на Соболя завершился лишь первым угловым. А вот дебютный удар за финнами. Матвиенко и Соболь несколько наварили перед владениями Бущана. Пукки пробивал из пределов штрафной – мимо дальнего угла. И снова нападающий Норвича в центре событий. На этот раз Миколенко самоотверженно заблокировал выстрел Теему. Еще одна быстрая контра, страхует Зубков, который вернулся аж до своей штрафной. Огромные проблемы украинцев при обороне, а в атаке круглые нули в стартовые 13 минут.

Украина – Финляндия – видео голов и обзор матча

Первый удар наших ребят – это спокойно заблокирована дальняя попытка Зинченко. Малиновский тоже приложился из-за пределов штрафной, запасной вратарь Финляндии на месте. Быстрая вынужденная замена у гостей. Не сложилось с ротацией, Гранлунд из польской Стали дал лишь несколько минут передышки Алхо из венгерского МТК. Многовато потерь Караваева на правом фланге. Среди центральных защитников только Миколенко активно поддерживает атаки, соответственно не хватает сил впереди. Неудивительно, что именно слева, где удается создать определенное большинство, пришла самая острая атака украинцев за половину тайма. На 24 минуте Зинченко и Малиновский разыграли двоечку. Идеальную подачу Руслана загубил Зубков ударом метров с 10 мимо ворот. Шевченко очень разозлился – такое надо забивать.

И снова наш дуэт легионеров из топ-чемпионатов разыграл быструю атаку. Однако усилия Зинченко с Малиновским подвел Яремчук – очень неточный выстрел метров с 16. Еще несколько острых подач Миколенко с фланга. Постоянно не хватает минимума партнерам, чтобы замкнуть. После одного из этих пасов Зинченко сыграл на подборе. Дальний удар – кипер итальянской Брешии справился. Если хавбеки Манчестер Сити и Аталанты ничего не придумают, или Миколенко не настроит прицел передач, будет весьма трудно. Весь креатив по сути на трех людях в отчетном матче.

Роскошно накручивает соперников Малиновский да еще и выдает своевременный пас на Яремчука. Выстрел Романа заблокировали, а Зубков на добивании перекрутил в дальнюю девятку. И снова финты от хавбека Аталанты, пас пяткой под удар. Зубкову в который раз не позволяют попасть в ворота. Караваев дважды подряд в пределах штрафной подбирает мяч под себя и остро простреливает. Малиновский не смог акцентировано пробить метров с 11. Финны почти забыли о контрах. Была одна вылазка, когда Бущан с Забарным не разобрались, но Макаренко подстраховал в центре поля, когда ворота остались пустыми.

После перерыва, кроме штрафного и еще одного дальнего удара Малиновского, Украина очень уж скромно выглядит. А вот у своих ворот начали возникать проблемы. Марлос заменил Зубкова уже на 58 минуте. Мораес заменил Яремчука на 67-й. Малиновский на ровном месте потерял мяч, Забарный классным подкатом в последний момент сорвал острую контратаку Финляндии. Караваев попытался забить на стадионе, где недавно отметился дублем за Динамо. Тонкий удар с рикошетом, снаряд полетел немного выше, чем нужно. Еще 3 замены от гостей. Шевченко выпускает на усиление исключительно игроков, которые играют(ли) за Шахтер. От Марлоса и Мораеса пользы было маловато. Что покажет Коваленко, который заменил Макаренко на 78 минуте?

Малиновский разогнал атаку правым флангом, Караваев во втором матче подряд выдает голевой пас. Мораес замыкает из пределов вратарской. Серия ударов финнов. Наиболее опасным был выстрел капитана Арауюри, который переиграл Забарного на втором этаже. Стойка выручила Бущана. Вратарь Динамо уже и желтую за задержку времени получает. Откровенно трещит Украина на последних минутах. И вот он логический результат.

Миколенко привозит момент после не самого лучшего паса Забарного, сбивая Пукки. Красная и пенальти. Бущан был близок к спасению, но Теему таки сравнял счет с 11-метровой отметки. Малиновский выводит на перспективный удар Мораеса, неплохой выстрел тянет вратарь финнов. Украина набирает 2 очка и пока не проходит даже в плей-офф отбора на катарский Чемпионат мира. У Финляндии столько же баллов, но большее количество забитых мячей. Франция на вершине с 4 пунктами, позволяющими забыть о стартовой осечке в поединке с командой Шевченко.