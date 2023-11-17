Италия в рамках матча 9-го тура отбора к Евро-2024 одержала уверенную победу над Македонией. Отчет читайте на "Футбол 24".

Домашний матч против Северной Македонии был важен для итальянцев, хотя в случае осечки ничего страшного не случилось бы. При любом раскладе все должно решиться во встрече с Украиной. Вопрос состоял только в том, какой бы результат устроил "Скуадру" 20 ноября.

Неудача с балканцами означала бы, что подопечных Лучано Спаллети устроит только победа над нашей сборной. Так рисковать аппенинцы не желали, поэтому в первом тайме Италия вышла крайне заведенной. Хозяева удерживали мяч 68% игрового времени, нанеся 16 ударов (9 из пределов штрафной, 9 в створ) – македонцам же позволили провести всего один выстрел, который накрыли защитники.

Большого количества моментов в основное время Италия не создала, но комбинационная работа и использование свободного пространства впечатляли. Уже на 13-й минуте "Скуадра" забила гол вследствие разрезного паса Жоржинью на Распадори – тот переиграл Димитриевски, но залез в офсайд. Счет не изменился.

На 16-й минуте Кьеза получил проникающий пас от Бонавентуры и мощно пробил с левого края штрафной. Димитриевский парировал, однако дальнейший розыгрыш углового оказался роковым для гостей. Димарко исполнил подачу на дальнюю штангу, а Дармиан спокойно вколотил мяч в сетку – 2:0! Это был первый гол Матео за сборную с 2015 года.

До 40-й минуты эти моменты оставались единственными в матче. Вспомнить почти ничего, хотя доминирование итальянцев не подвергалось сомнению. Всё обваливалось на последней трети поля. Сломать оборонный блок балканцев удалось лишь после очередного углового – Гатти замыкал навес, попав в руку защитнику.

Эпизод очень напоминал пенальти, назначенный в недавнем матче Черноморец – Рух. Арбитр его и назначил, однако Жоржинью не смог прошить Димитриевски! Впрочем, всего за минуту преимущество Италии удвоил Кьеза, принявший пас пяткой от Берарди и хлопнувший из-за пределов штрафной в дальний угол. 2:0!

А на 3-й компенсированной минуте Федерико ещё и разгром устроил, забив гол-красавец. Вингер Ювентуса получил передачу от Берарди, качнул защитника на левом краю штрафной и эффектно пробил в дальнюю девятку, перебросив голкипера. 3:0! Казалось, что на этом интрига закрыта.

Благое Милевски в перерыве провел тройную замену, сняв Миевски, Адеми и Манева. На поле появились Ашковски, Ристовски и Атанасов, однако всего через несколько секунд после возобновления игры Македония могла пропустить четвёртый гол. Перепасовка Кьезы, Распадори и Бонавентуры на линии штрафной завершилась ударом последнего в дальний нижний – Димитриевски парировал.

Наказание за расточительство прилетело на 52-й минуте. У гостей сработала замена. Македонцы разыграли угловой, после чего Алиоски подал на дальнюю штангу – Атанасов же отклеился от защитников и замкнул. 3:1! Интрига была возрождена.

Итальянцы уже через две минуты ответили прострелом с правого края штрафной. Барелла завершил его ударом метров с двух, но Димитриевски спас македонцев. На 58-й же Димарко крутил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку – голкипер выручил и здесь.

На этом давление итальянцев неожиданно вылетело в трубу. На поле шла равная борьба в медленном темпе. Северная Македония уверенно держала соперника на дистанции, а на 74-й минуте гости вообще шокировали Рим – Атанасов принял мяч в 25 метрах от ворот и бахнул с правой. Мяч рикошетом от Ачерби влетел в левый нижний угол. 3:2! "Скуадра" оказалась на грани фиаско.

Впрочем, развить свой успех подопечным Благое Милевски не удалось. Италия тоже не впечатляла своими атаками, однако на 81-й минуте хозяева успокоили ситуацию. Распадори открылся на левом краю штрафной, получил своевременный пас от Бареллы и метров с 12-ти уложил мяч под правую штангу. 4:2! На этом вопрос о победителе был закрыт.

В компенсированное время Эль-Шаарави добил Северную Македонию, установив окончательный счет – 5:2! Таким образом, Италия набрала 13 очков и поравнялась с Украиной, опередив нашу сборную благодаря победе в личной встрече. Теперь подопечным Сергея Реброва необходимо лишь побеждать "Скуадру".