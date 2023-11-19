Полузащитник сборной Италии Николо Барелла поделился ожиданиями перед матчем в отборочном цикле к Евро-2024 со сборной Украины.

"Есть ситуации, когда мы должны совершенствоваться. На международном уровне вы платите высокую цену за ошибки.

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Я всегда чувствовал, что мы выиграем против Северной Македонии, реакция на пропущенные была великолепной – мы пытались забить, а не защищаться. Это футбол, мы готовы. Конечно, проще выйти на поле с мыслями о победе, чтобы не оказаться в сложной ситуации.

У Украины есть замечательные игроки. Они быстрые и с отличной техникой. Однако на Сан-Сиро мы доказали, что им трудно, когда мы держим мяч, поэтому мы должны стремиться к этому", – цитирует полузащитника Football-italia.

Украина и Италия сыграют в заключительном туре отборочного цикла к Евро-2024 в понедельник, 20 ноября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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