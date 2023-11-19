Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти уверен, что его команда может одолеть сборную Украины в решающем матче отборочного цикла к Евро-2024.

"Ребята чувствуют себя хорошо, я имею их всех в своем распоряжении, и у меня хороший выбор исполнителей. У нас есть качество во всем и важный потенциал. Мы едем в Германию с уверенностью, что это матч, в котором мы можем достичь результата.

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Есть такие игроки, как Кьеза, которые знают, как изменить ситуацию, и мы добавили новых футболистов, которые могут стать сильными сторонами этой национальной сборной.

У Украины сильная, мощная атака, у них есть игроки, которые находятся в хорошей форме на клубном уровне. Нам придется вести себя как команда и быть в состоянии сделать все возможное для победы.

Важность матча говорит о том, что мы должны выйти за пределы наших возможностей, мы хотим заставить итальянцев влюбиться в него, и это правильный момент. Это правильный матч, чтобы сделать скачок в уровне, который затем может позволить нам работать более спокойно.

Вопрос, который мы должны задать себе: "Должен ли я победить? Хочу ли я победить?". Но все так говорят. Более реалистично: "Могу ли я выиграть?". Конечно. Это сводит на нет все страхи, которые могут быть вокруг игры", – цитирует наставника "Скуадры Адзурры" Calciomercato.

Напомним, Украина сыграет в решающем матче отборочного цикла к Евро-2024 против сборной Италии 20 ноября в Леверкузене. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

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