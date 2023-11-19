Півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла поділився очікуваннями перед матчем у відбірковому циклі до Євро-2024 зі збірною України.

"Є ситуації, коли ми повинні вдосконалюватися. На міжнародному рівні ви платите високу ціну за помилки.

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Я завжди відчував, що ми виграємо проти Північної Македонії, реакція на пропущені була чудовою – ми намагалися забити, а не захищатися. Це футбол, ми готові. Звичайно, простіше вийти на поле з думками про перемогу, щоб не опинитися в складній ситуації.

В України є чудові гравці. Вони швидкі та з чудовою технікою. Однак на Сан-Сіро ми довели, що їм важко, коли ми тримаємо м'яч, тому ми повинні прагнути цього", – цитує півзахисника Football-italia.

Україна та Італія зіграють в завершальному турі відбіркового циклу до Євро-2024 в понеділок, 20 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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