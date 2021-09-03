Сборная Украины примет Францию в матче 5-го тура отбора к Чемпионату мира-2022. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч отбора к ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в Киеве 4 сентября. Начало – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Украина – Франция: где смотреть матч отбора ЧМ-2022

Украина – Франция: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2022

Сборная Франции - явный фаворит киевского противостояния, по мнению авторитетных специалистов из William Hill. Победа чемпионов мира оценивается коэффициентом 1.61. На сенсационный триумф команды Петракова ставят 5.50, тогда как потенциальная ничья принесет почти в 4 раза больше – 3.70.

BWin оперирует похожими цифрами. Гостевая победа подопечных Дешама – наиболее очевидный итог игры (1.65) даже несмотря на отсутствие Калиана Мбаппе, который покинул расположение французов из-за повреждения. На победу "сине-желтых" ставят те же 5.50. Ценник ничьей – 3.80.

Отметим, что Украина проведет свой 12-й поединок с "галльскими петухами". В активе "сине-желтых" – лишь одна победа. Франция победила 6 раз, еще 4 встречи завершились миром. Команда Дешама – лидер отборочной группы с 8-ю очками, наша сборная пока не побеждала и занимает второе место (4 балла). Третьи финны (2 пункта) провели на два матча меньше.

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