Франция провалила Евро-2020, вылетев на стадии 1/8 финала и продемонстрировав серьезные проблемы с организацией атак, поэтому в домашнем поединке отбора ЧМ-2022 было интересно посмотреть, какие выводы сделал Дидье Дешам. Наставник "Ле Блё" на кардинальные кадровые перестановки не пошел, ограничившись введением в центральную линию Жордана Верету. При этом на правом фланге обороны вышел Кунде, хотя этот эксперимент на чемпионате Европы ничего хорошего не принес.

Для украинских болельщиков этот матч был важен по двум причинам. Во-первых, Франция приедет к нам в Киев уже через несколько дней, поэтому стоило оценить состояние гранда – особенно его атаки. Во-вторых, Украина была заинтересована в поражении Боснии и Герцеговины, ведь это наш прямой конкурент в битве за второе место.

В первой половине первого тайма ничего интересного болельщики не увидели. Подопечные Дидье Дешама прогнозируемо держали мяч на чужой половине, но моментов не возникало – в этот период можно вспомнить только заброс с фланга на Бензема под выход один на один, однако Карим и голкипера не переиграл, и в метровый офсайд залез. Боснийцы огрызнулись ударом Джеко с линии штрафной после трехходовки, но получилось слишком неточно. Было еще несколько перспективных врываний Мбаппе и других в штрафную гостей, но к обострению ситуации они не приводили.

В середине тайма команды наконец вспомнили о необходимости забивать голы. Гости ставили на единоборства, заработав несколько перспективных стандартов и посадив Верету на желтую карточку, а затем работая через его зону. Впрочем, ничего опасного подачи Пьянича не принесли, а вот французы потеряли две фантастические возможности открыть счет. Так, на 26-й минуте комбинация между Мбаппе, Динем и Гризманном на левом краю штрафной завершилась выстрелом Килиана с острого угла – штанга спасла Боснию и Герцеговину! На 33-й же Кимпембе едва не забил гол года, выполнив вынос из центра поля – Преснель выбил мяч с перепугу куда-нибудь, а тот, улетев ппо высокой дуге, чуть не упал в правую девятку!

Казалось, что игра находится под полным контролем "Ле Блё", однако на 36-й минут все круто перевернулось – Босния открыла счет! Демирович обокрал Верету на чужой трети, выбив мяч из-под его ног на Джеко, а Эдин, протянув сферу к линии полукруга перед штрафной, выстрелил в правый нижний угол. 0:1!

Впрочем, праздник балканцев продолжался недолго: уже на 40-й хозяева заработали угловой, после которого счет сравнялся. Гол оказался курьезным и трагическим одновременно: Джеко выиграл верховую борьбу у Гризманна и головой выбивал мяч, но Эдин попал в спину Антуана – от нее сфера полетела вдоль ворот, срикошетив от бедра Хаджикадунича и влетела в ворота. 1:1! Ещё через четыре минуты "маленький принц" мог и дубль оформить, выстрелив из-за пределов штрафной в левый нижний угол, однако мяч прошел в сантиметрах от штанги.

На перерыв команды отправились при ничейном счете. Дидье Дешам интересно отреагировал на такое развитие событий, сняв с игры атакующего Лемара и выпустив чистого опорника Тчуамени. Вероятно, замысел заключался в переводе Погба влево и игру через него, однако уже через четыре минуты после начала второго тайма этот план пришлось выбросить в помойку – Франция осталась в меньшинстве. Подвел Кунде, который на неродной позиции срезал Колашинаца в очень грубом подкате. Сеад при этом получил повреждение, покинув поле. Его заменил Чивич, а Дидье Дешам вынужден был снять с игры Верету, выпустив Дюбуа.

В новых условиях Франция растерялась. За 25 минут после красной карточки французы не создали ничего, кроме удара Дюбуа метров с 30-ти мимо правой штанги. Самое главное, "Ле Блё" вообще не прижимали боснийцев, позволяя им перекатывать мяч и сбивать темп, который и без того оставался невысоким. Создавалось впечатление, будто чемпионов мира устраивает ничья. Такой футбол заставил Дидье Дешама провести двойную замену – на 76-й минуте Бензема и Гризманн покинули поле, а вместо них вышли скоростные Коман и Марсьяль.

К сожалению для французских фанатов, этот ход отнюдь не повлиял на игру. Хозяев все так же держали на дистанции. Более того – боснийцы даже были ближе к победе, создав несколько моментов в конце встречи! Так, на 82-й минуте Джеко получил передачу на правый край штрафной и мощно выстрелил из-под Кимпембе мимо дальней штанги, а на 86-й Превляк зацепился за отскок на линии, выстрелив метров с 19-ти – выше ворот! Кроме того, на 90-й со стандарта стрелял Пьянич, но и здесь сфера полетела на трибуны.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Сенсация!