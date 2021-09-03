Украина будет принимать Францию в рамках 5-го тура квалификации на ЧМ-2022. Где смотреть матч Украина – Франция онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч отбора к ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в Киеве 4 сентября. Начало – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Встречу в прямом эфире традиционно покажет телеканал "Украина". В интернете посмотреть матч можно на платформе oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

Прямая трансляция поединка также состоится на телеканале "Футбол 1" (начало – в 21:35), где в 20:30 стартует предматчевая студия "Главная команда".

Сборная Украины попытается одержать первую победу в квалификации на катарский Мундиаль. В первых четырех турах "сине-желтые" играли исключительно вничью. Новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым неудачно дебютировал против Казахстана. Выездной поединок с французами в марте также завершился мировой.

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