Президент УАФ Андрей Павелко уверен, что наша страна сможет взыскать деньги с оккупантов за огромные разрушения в сфере спорта.

"Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к Российской Федерации за ущерб, нанесенный войной, нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими и аудиторскими партнерами мощную позицию по отношению к РФ и убыткам, которые нанесла война украинскому футболу.

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Я уверен, что предложенная юридическая платформа позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам Российской Федерацией в войне, которую она принесла в наш дом.

Уверен, что все субъекты нашего украинского футбола, объединившись, представят всю информацию, чтобы наши юристы могли проработать все эти вопросы. Иск, который будет подан в ЕСПЧ и другие международные суды, обязательно будут победными, и мы вернем те убытки, которые нанесла Российская Федерация нашему футболу", – заявил Павелко в комментарии Футбол NEWS.

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