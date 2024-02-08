"Украина будет бороться за первое место": чехи из АПЛ и Бундеслиги довольны жеребьёвкой Лиги наций
Полузащитники сборной Чехии Томаш Соучек и Вацлав Черны прокомментировали результаты жеребьёвки Лиги наций. Чехия попала в одну группу с Украиной, Албанией и Грузией.
"Я доволен жеребьёвкой, все команды сбалансированы. Недавно мы играли с Украиной и Албанией, так что у нас будет мотивация снова сыграть с ними и добиться успеха. Грузия станет для нас новым соперником, но я верю, что мы сможем хорошо выступить", – цитирует Соучека Fotbal.cz.
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Атакующий полузащитник Вольфсбурга Вацлав Черны с уважением отозвался о сборной Украины. "У сборной Украины есть много отличных игроков, наверняка она будет бороться за первое место в группе. У Грузии тоже есть много качественных игроков, поэтому нас ждёт много хороших матчей", – отметил Черны.
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