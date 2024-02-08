"Я доволен жеребьёвкой, все команды сбалансированы. Недавно мы играли с Украиной и Албанией, так что у нас будет мотивация снова сыграть с ними и добиться успеха. Грузия станет для нас новым соперником, но я верю, что мы сможем хорошо выступить", – цитирует Соучека Fotbal.cz.

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Атакующий полузащитник Вольфсбурга Вацлав Черны с уважением отозвался о сборной Украины. "У сборной Украины есть много отличных игроков, наверняка она будет бороться за первое место в группе. У Грузии тоже есть много качественных игроков, поэтому нас ждёт много хороших матчей", – отметил Черны.

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