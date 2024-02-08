"Я задоволений жеребкуванням, усі команди збалансовані. Нещодавно ми грали з Україною та Албанією, тож у нас буде мотивація знову зіграти з ними і домогтися успіху. Грузія стане для нас новим суперником, але я вірю, що ми зможемо добре виступити", – цитує Соучека Fotbal.cz.

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Атакувальний півзахисник Вольфсбурга Вацлав Черни з повагою відгукнувся про збірну України. "У збірної України є багато чудових гравців, напевно вона буде боротися за перше місце в групі. У Грузії теж є багато якісних гравців, тому на нас чекає багато хороших матчів", – зазначив Черни.

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