Последняя проверка перед ключевой битвой с боснийцами. Где смотреть матч Украина – Болгария онлайн? Игру в сети транслирует oll.tv (нужна платная подписка). Также спарринг покажет канал "Футбол 1", где в 18:15 начнет свою работу предматчевая студия. Это шестая встреча между национальными командами. "Сине-желтые" еще никогда не проигрывали, а самыми популярными счетами были 1:0 и 1:1, которые случались по 2 раза. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Болгария на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Петракова готовится к бою за 2-е место в своей группе отбора ЧМ-2022. Болгары уже все шансы на Мундиаль потеряли, хотя недавно сенсационно отобрали очки у Италии (1:1).

Украина – Болгария: анонс и прогноз на товарищеский матч

Александр Петраков провел довольно интересную ротацию на нескольких позициях. В воротах Бущан, а не Пятов, выходивший на все официальные матчи под руководством нынешнего наставника. Александр Зинченко после восстановления от травмы, похоже, будет играть левого фулбека – там, где его видит Гвардиола в Манчестер Сити. Эдуард Соболь, очевидно, будет действовать в трио центрбеков. Руслан Малиновский, который даже не был вызван на предыдущий сбор, впервые попал в стартовый состав Петракова. Свой дебютный шанс получил Артем Довбик, ранее выходивший только на замену.

В целом из игроков, чаще всего начинавших с первых минут официальные матчи в последний период, места в основе сохранили лишь Матвиенко, Кривцов, Тымчик и Ярмоленко. У болгар дебютирует 28-летний Эдиссон Йорданов – правый защитник бельгийского Вестерло. После последнего официального матча (победа над Северной Ирландией) Ясен Петров произвел только 4 изменения в старте, большинство из которых касаются линии обороны.

Украина: Бущан – Матвиенко, Кривцов, Соболь – Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко (к), Зубков – Довбик

Болгария: Михайлов (к) – Йорданов, А. Христов, Димитров, Велковски – Кирилов, Р. Цонев, Б. Цонев, Неделев – Десподов, А. Илиев