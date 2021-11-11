Остання перевірка перед ключовою битвою з боснійцями. Де дивитися матч Україна – Болгарія онлайн? Гру в мережі транслює oll.tv (потрібно оплатити підписку). Також спаринг покаже канал "Футбол 1", де о 18:15 почне свою роботу передматчева студія. Це шоста зустріч між національними командами. "Синьо-жовті" ще ніколи не програвали, а найпопулярнішими рахунками були 1:0 та 1:1, які траплялися по 2 рази. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Болгарія на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Петракова готується до бою за 2 місце у своїй групі відбору ЧС-2022. Болгари вже всі шанси на Мундіаль втратили, хоча недавно сенсаційно відібрали очки в Італії (1:1).

Україна – Болгарія: анонс і прогноз на товариський матч

Олександр Петраков проводить досить цікаву ротацію на кількох позиціях. У воротах Бущан, а не Пятов, який виходив на всі офіційні матчі під керівництвом нинішнього наставника. Олександр Зінченко після відновлення від травми, схоже, гратиме лівого фулбека – там, де його бачить Гвардіола в Манчестер Сіті. Едуард Соболь, очевидно, діятиме в тріо центрбеків. Руслан Маліновський, якого навіть не викликали на попередній збір, вперше потрапив у стартовий склад Петракова. Свій дебютний шанс отримав Артем Довбик, який раніше виходив лише на заміну.

Загалом з гравців, які найчастіше починали з перших хвилин офіційні матчі в останній період, місця в основі зберегли лише Матвієнко, Кривцов, Тимчик і Ярмоленко. У болгарів дебютує 28-річний Едіссон Йорданов – правий захисник бельгійського Вестерло. Після останнього офіційного матчу (перемога над Північною Ірландією) Ясен Петров зробив тільки 4 зміни у старті, більшість з яких стосуються лінії оборони.

Україна: Бущан – Матвієнко, Кривцов, Соболь – Тимчик, Сидорчук, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко (к), Зубков – Довбик

Болгарія: Михайлов (к) – Йорданов, А. Хрістов, Дімітров, Велковскі – Кірілов, Р. Цонєв, Б. Цонев, Недєлєв – Десподов, А. Ілієв