Сборные Украины и Болгарии встретятся в Одессе в контрольном поединке. Какой прогноз букмекеров на матч, подскажет "Футбол 24".

Товарищеская встреча Украина – Болгария состоится в Одессе на стадионе Черноморец. Последний домашний матч "сине-желтых" в 2021 году. Начало игры – 11 ноября в 19.30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Украина – Болгария: прогноз на товарищеский матч:

Популярная контора Parimatch фаворитом противостояния считает Украину. На победу команды Александра Петракова принимают ставки с коэффициентом 1,47. Вероятность успеха Болгарии оцененили баллом 7,70. На ничью предлагают поставить за 4,10. Стандартный тотал больше 2.5 оценили в 2,05. На тотал меньше 2.5 принимают ставки с коэффициентом 1,77. Самым вероятным итогом игры считается победа Украины со счетом 1:0 – поставив на такой результат, можно увеличить свой выигрыш в 5,6 раза.

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Похожие цифры подготовили и эксперты из vBet. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,48. В успех гостей верят мало – 8,10. На ничью принимают ставки с баллом 4,20. На то, что первыми забьют хозяева, выставили коэффициент 1,45. Счет откроет Болгария – 4,30. Поставив на отсутствие голов, можно выиграть в 9,40 раза больше.

История противостояний Украины и Болгарии насчитывает всего 5 поединков, все из которых носили товарищеский характер. Трижды побеждали "сине-желтые", а еще две игры завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Последний раз команды встречались 14 ноября 2012 года в Софии – тогда гол Александра Кучера позволил украинцам праздновать минимальную победу. Лучшим бомбардиром в матчах Украины и Болгарии является Андрей Шевченко, забивший 2 мяча.

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