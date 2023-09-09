Украина и Англия так и не выявили сильнейшего в поединке отбора к Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор игры Украина – Англия на "Футбол 24".

Англия прижала Украину на старте игры, но подопечные Реброва отвели мяч от собственных ворот. А на 26-й минуте "сине-желтые" вышли вперед: Цыганков отдал на Коноплю, который ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил. Мяч не дошел до Яремчука, но набегающего Зинченко никто не смог остановить.

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"Три льва" сравняли счет на 41 минуте. Кейн опустился в центр поля и заметил забегание Уокера по флангу. Точная передача за спину Миколенко и Кайл легко переиграл Бущана – 1:1.

На старте второго тайма Англия прижала Украину, а из самых острых моментов был удар Сака, который Бущан перевел в перекладину. Две возможности возникли после ударов Магуайра головой, но наш вратарь легко с ними справлялся, а потом еще и получил от защитника сборной Англии. Голов команды больше не забивали, поэтому игра завершилась ничьей 1:1.