Україна та Англія так і не виявили сильнішого у поєдинку відбору до Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд гри Україна – Англія на "Футбол 24".

Англія притиснула Україну на старті гри, але підопічні Реброва відвели м'яч від власних воріт. А на 26-й хвилині "синьо-жовті" вийшли вперед: Циганков віддав на Коноплю, який увірвався у штрафний з правого флангу та прострілив. М'яч не дійшов до Яремчука, але набігаючого Зінченка ніхто не зміг зупинити.

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"Три леви" зрівняли рахунок на 41 хвилині. Кейн опустився в центр поля та помітив забігання Вокера флангом. Точна передача за спину Миколенку і Кайл легко переграв Бущана – 1:1.

На старті другого тайму Англія притиснула Україну, а з найгостріших моментів був удар Сака, який Бущан перевів у поперечку. Дві нагоди виникли після ударів Магуайра головою, але наш воротар легко з ними справлявся, а потім ще й отримав від захисника збірної Англії. Голів команди більше не забивали, тож гра завершилась нічиєю 1:1.