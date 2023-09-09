Сборная Украины в рамках 5-го тура отбора к Евро-2024 принимает сборную Англии. Информация о составах команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч отбора Евро-2024 Украина – Англия начался в 19:00 по киевскому времени. Встречу в прямом эфире показывает MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру транслируют местные телеканалы "Суспільного". "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Украина – Англия: прогноз на матч отбора Евро-2024

В матче против Англии не сыграли травмированные Шапаренко и Тымчик. Малиновского в сборную не вызвали, а Зубкова и Пихаленка в последний момент не внесли в заявку. В составе "трех львов" нет Грилиша, Александера-Арнольда, Шоу, Стоунза, Джеймса и Мингза – они тоже травмированы.

Довольно неожиданно в основе сборной Украины появился Яремчук, хотя все ожидали появления Довбика. На всех остальных позициях обошлось без неожиданностей.

Стартовые составы

Украина:

Англия:

Сборная Украины уже встречалась с Англией весной. Счет того матча оказался неутешительным – 0:2 в пользу "трех львов". После того "сине-желтых" возглавил Сергей Ребров, с которым летом удалось одержать победы над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). Как следствие, украинская команда поднялась на вторую позицию в группе С.

Лидируют в квартете британцы (12 очков, статистика голов – 15:1). У итальянцев на два матча меньше. Встречу с Италией сборная Украины проведет уже 12 сентября. Победа же над Англией существенно улучшит наши шансы на прямой выход в Евро-2024, ведь из группы на чемпионат Европы выходят первые две команды (третья квалифицируется через плей-офф).

Украина – Англия: анонс матча отбора Евро-2024