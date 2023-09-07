Сборные Украины и Англии встретятся в 5-м туре квалификации на Чемпионат Европы-2024. Какой прогноз букмекеров на матч, подскажет "Футбол 24".

Команда Сергея Реброва попытается взять реванш за поражение в первом туре отбора на чемпионат Европы-2024. Тогда действиями "сине-желтых" руководил Руслан Ротань, а Украина уступила Англии со счетом 0:2. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Англия на "Футбол 24", стартует 9 сентября в 19.00. Поединок состоится в польском Вроцлаве.

Ребров пополнил штаб сборной Украины тренером Динамо

Украина – Англия: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2024

Сборной Украины придется мириться со статусом аутсайдера – Англия считается явным фаворитом. Компания William Hill на победу команды Сергея Реброва дает гигантский коэффициент 8. На ничью предлагают поставить за 4,50. Потенциальную победу Англии оценивают достаточно скромно – всего 1,40. На то, что обе команды забьют гол, предлагают поставить за 2,10. На то, что отличится один из соперников, выставили коэффициент 1,67.

Аналитики из Bwin чуть больше верят в нашу сборную – коэффициент на победу Украины составляет 7,50. Ничью оценивают в 4,60, триумф Англии – в 1,42. На стандартный тотал больше 2,5 предлагают поставить за 1,80. Тотал менее 2,5 оценили в 1,90.

Напомним, в трех матчах отбора на Евро-2024 Украина набрала 6 очков – поражение от Англии (0:2) и победы над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). Команда Гарета Саутгейта возглавляет группу С, выиграв все 4 матча. Украина идет по второй, Италия на третьей позиции. Именно со "Скуадрой Адзуррой" подопечные Сергея Реброва сыграют 12 сентября в Милане.