Збірна України в рамках 5-го туру відбору до Євро-2024 приймає збірну Англії. Інформація про склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч відбору Євро-2024 Україна – Англія розпочався о 19:00 за київським часом. Зустріч у прямому ефірі показує MEGOGO (за наявності відповідної підписки). У цифровому етері T2, кабельних мережах та IPTV гру показують місцеві телеканали "Суспільного". "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Україна – Англія: прогноз на матч відбору Євро-2024

У матчі проти Англії не зіграли травмовані Шапаренко та Тимчик. Маліновського у збірну не викликали, а Зубкова й Піхальонка в останню мить не внесли до заявки. У складі "трьох левів" не побачили Гріліша, Александера-Арнольда, Шоу, Стоунза, Джеймса і Мінгза – вони теж травмовані.

Доволі несподівано в основі збірної України з'явився Яремчук, хоча всі очікували на появу Довбика. На всіх інших позиціях обійшлось без несподіванок.

Стартові склади

Україна:

Англія:

Збірна України вже зустрічалась з Англією навесні. Рахунок того матчу виявився невтішним – 0:2 на користь "трьох левів". Після того "синьо-жовтих" очолив Сергій Ребров, з яким влітку вдалося здобути перемоги над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Як наслідок, українська команда піднялась на другу позицію в групі С.

Лідирують у квартеті британці (12 очок, статистика голів – 15:1). У італійців на два матчі менше. Зустріч з Італією збірна України проведе вже 12 вересня. Перемога ж над Англією суттєво покращить наші шанси на прямий вихід у Євро-2024, адже із групи на чемпіонат Європи виходять перші дві команди (третя кваліфікується через плей-офф).

Україна – Англія: анонс матчу відбору Євро-2024