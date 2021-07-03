Бой за выход в полуфинал Евро-2020 принимает Рим, арена Стадио Олимпико. Где смотреть матч Украина – Англия онлайн? Поединок показывают на платформах oll.tv и MEGOGO по подписке. Прямая трансляция также на канале "Украина", а в несколько урезанном формате – на "Футбол 1" и "Футбол 2", где в 20:55 запланирована студия "EURO NON STOP". Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Англия на "Футбол 24", стартует в 22:00. Это встреча №8 в истории противостояния отчетных соперников. Украинцы били англичан лишь раз (12 лет назад в отборе ЧМ-2010), тогда как проиграли 4 дуэли. В то же время последние 2 матча этих команд завершались ничьими. У нашей команды их хорошо запомнили Пятов, Степаненко, Ярмоленко и Безус. У соперника – Уокер и Стерлинг.

Украина – Англия: анонс и прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020

Встречались сборные и во время ЧЕ. На Евро-2012 в Донецке Англия минимально победила, но та игра запомнилась скандальным судейством в пользу "трех львов". Нынешний наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко забивал англичанам, к тому же успел еще и не реализовать пенальти. На данном Чемпионате Европы команда Саутгейта еще не пропускала ни от кого. Сухая серия англичан достигла отметки в 6 матчей, но все они проходили дома.

Сейчас же не только первый выезд за пределы родной страны на Евро-2020, но и столкновение с призраками прошлого. Англия никогда раньше не выигрывала четвертьфинал ЧЕ в основное время. Все 3 предыдущих раза дело доходило до серии пенальти, а две последние команда вообще проиграла будущим финалистам тех розыгрышей. Зато в предыдущих 4 встречах с Украиной устаканилось полное равновесие: по одной минимальной победе, две ничьи, разница голов 2:2.

Шевченко после Швеции меняет только Степаненко, который, очевидно, не выдерживает провести пару матчей за несколько дней, на Миколенко. Соответственно Зинченко возвращается в середину поля. Саутгейт сравнению с матчем 1/8 финала делает еще больше изменений. Англия переходит на схему 4-3-3, а Маунт и Санчо меняют Трипьера и Сака. Отметим и неожиданное отсутствие Малиновского даже в запасе.

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Санчо, Маунт, Стерлинг – Кейн