Сборная Украины принимает Англию в рамках 5 тура квалификации на Евро-2024. Где смотреть игру Украина – Англия онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, в 19.00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Украина – Англия: прогноз на матч отбора Евро-2024

Поединок в прямом эфире можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:00. В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру покажут местные телеканалы "Суспільного".

Трансляция матча на MEGOGO начнется с экспертной студии. Старт программы в 18.00. Прокомментируют игру Роман Бебех и Вадим Скичко.

Напомним, что в стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии "сине-желтые" уступили 0:2. Тогда сборную Украины временно возглавлял Руслан Ротань. Потом уже подопечные Сергея Реброва одержали две победы подряд над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0), занимая второе место в группе С. Матч Украина – Англия пройдет в польском Вроцлаве на "Тарчински арена", где недавно Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа.