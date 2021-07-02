В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины встретится с командой Англии. Где смотреть матч Украина – Англия онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок Украина – Англия состоится в Риме на Стадио Олимпико 3 июля. Начало матча в 22:00. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Украина", а "Футбол 24" в свою очередь проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Украина – Англия онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки.

Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:50. Перед этим в эфир выйдет шоу Euro Non Stop (начало – в 20:55), а после завершения поединка – программа "Великий футбол".

ТРК "Украина" тоже покажет матч команды Шевченко в 1/4 чемпионата Европы. Старт трансляции – в 21:50. Поединок на ТРК "Украина" можно посмотреть онлайн на MEGOGO (при наличии оплаченной подписки).

Сборные Украины и Англии встречались ранее 7 раз. Преимущество на стороне "Трех львов": 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение. Единственная победа "сине-желтых" (1:0) случилась в квалификации к ЧМ-2010. Победный мяч в Днепре тогда забил Сергей Назаренко.

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