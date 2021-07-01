В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сразится с командой Англии. Какой прогноз на матч Украина – Англия и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Поединок Украина – Англия состоится в Риме на Стадио Олимпико 3 июля. Начало матча в 22:00. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Украина", а "Футбол 24" в свою очередь проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Украина – Англия: четвертьфинал Евро-2020 рассудит старый знакомый команды Шевченко

Украина – Англия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Британская контора William Hill безусловным фаворитом противостояния считает сборную Англии. На победу "Трех львов" здесь принимают ставки с коэффициентом 1,40. Потенциальный успех команды Шевченко оценили космическим баллом 9,00. Вероятность ничьей – кэф 4,40. Любители острых ощущений могут сделать специальную ставку, что Андрей Ярмоленко забьет в основные 90 минут за 7,50.

Австрийцы из Bwin верят в сборную Украины немного больше. Коэффициент на победу "сине-желтых" здесь составил 8,50. Возможность победы англичан оценили идентичным баллом 1,40. На ничью можно поставить с кэфом 4,50. Ставки на точный счет с минимальной победой англичан принимают с галактическим коэффициентом 15,50.

Напомним, что на пути в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию в дополнительное время (2:1). Зато Англия уверенно одолела команду Германии благодаря голам Стерлинга и Кейна.

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