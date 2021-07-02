У чвертьфіналі чемпіонату Європи збірна України зустрінеться із командою Англії. Де дивитися матч Україна – Англія онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко 3 липня. Початок матчу о 22:00. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Україна", а "Футбол 24" натомість проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Україна – Англія: де дивитися матч чемпіонату Європи-2020

Матч у прямому ефірі на території України покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Україна – Англія онлайн можна на платформі Oll.tv за наявності відповідної підписки.

Крім того, гру можна переглянути в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:50. Перед цим в ефір вийде шоу Euro Non Stop (початок – о 20:55), а одразу по завершенні поєдинку – програма "Великий футбол".

ТРК "Україна" теж покаже матч команди Шевченка в 1/4 чемпіонату Європи. Старт трансляції – о 21:50. Поєдинок на ТРК "Україна" можна переглянути онлайн на MEGOGO (за наявності оплаченої підписки).

Збірні України та Англії зустрічалися раніше 7 разів. Перевага на боці "Трьох левів": 4 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка. Єдина перемога "синьо-жовтих" (1:0) трапилася у кваліфікації до ЧС-2010. Переможний м'яч у Дніпрі тоді забив Сергій Назаренко.

Україна – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020