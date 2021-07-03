Довольно большое количество болельщиков и журналистов убеждено, что сборная Украины два года назад была ярче и сильнее нынешней версии, однако даже тогда никто не ожидал от "сине-желтых" выхода в четвертьфинал Евро-2020 – большинство говорило о вылете в 1/8 финала . О 1/4 писали только, как о потенциальной границе, но реально в это почти никто не верил. Уже на чемпионате – особенно после поражения от Австрии – даже самые нейтральные эксперты говорили о выходе в плей-офф как о чуде, на которое украинцы не заслуживали, но наша команда переиграла Швецию и продолжила турнир. И сделала это абсолютно заслуженно.

Украина – Англия: прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020

Украинские футбольные клубы (да и иностранные тоже) вышли из отпуска и начали готовиться к новому сезону, а Украина до сих пор гуляет на Евро-2020 в компании восьми сильнейших сборных континента. Уже отвалилась вся "группа смерти" и наши обидчики в группе С, а Украина продолжает борьбу. Австрийская и шведская пресса жалуются на несправедливость, однако четвертьфиналиста чемпионата Европы слезы лузеров не интересуют.

"Сине-желтые" уже реализовали свой потенциал на полную, поэтому в матче против Англии нервничать нет смысла. Впрочем, аппетит приходит во время еды, а феерические апсеты в исполнении сборных Чехии и Швейцарии доказали, что фаворитов на Евро-2020 не существует. В конце концов, если Шотландия отобрала очки на Уэмбли, а Чехия дала там равный бой, то почему бы Украине в Риме не зацепиться за положительный результат? Наши футболисты ничем не хуже.

Статистика тревожит обе сборные

Проблем, однако, в этом четвертьфинале хватает. Во-первых, мы исторически слабо играем против Англии: за семь матчей "сине-желтые" потерпели четыре поражения и победили всего раз (в Днепре в 2009 году) – правда, последние две встречи украинцам удалось свести к ничьей.

Во-вторых, украинцы имеют довольно печальную историю выступлений на Стадио Олимпико – здесь наша национальная команда проиграла в отборе к Евро-2008, Днепр потерпел поражение в рамках ЛЕ 2015/16, и Динамо побед на этой арене не знало (кроме технической в ​​2004 году ). Только Шахтер бил здесь Рому в 2011-м, уступив в трех других поединках.

Такая статистика изрядно беспокоит перед матчем с Англией, однако и "трем львам" не стоит расслабляться. В четырех матчах в Риме островитяне сумели победить только раз – это произошло аж 50 лет назад. Кроме того, после домашнего Евро-96 родоначальники футбола ни разу не проходили стадию четвертьфинала чемпионатов Европы. Сегодня нужно продолжить традицию англичан. Они любят напевать на трибунах "It's coming home" – вот пусть и возвращаются домой.

Англия – один из фаворитов Евро-2020

Впрочем, это все лирика. История может быть всякой, но прямо сейчас стоит отметить очевидный факт – Англия со своим футболом явно метит в финал Евро-2020. Да, от их игрового стиля плюется вся Европа (команда забила аж 2 гола за 3 матча в группе), да тактические эксперты называют Саутгейта физруком за осторожность, запрет подходить в зону перед штрафной и бан на импровизацию (при очень сильном составе). Да, эта сборная – бесконечно скучная, стерильная и ненавистная для нейтральных фанатов, однако футбол "трех львов", при всей критике, является чрезвычайно эффективным.

Саутгейт выстраивает максимально упрощенную структуру позиционных атак: команда стерильно катает мяч, обороняясь через владение и ожидая выдергивания соперника с задней линии – как только такая возможность возникает, сразу идет передача за спину. Как показали матчи в группе, более 2-3 подобных ошибок за матч не допускают даже посредственные коллективы. Хуже всего то, что Англия включала режим активности не более, чем на 30-40 минут суммарно. Все это выглядит грустно, но вот вам факт: в каждом поединке "три льва" создали гораздо больше моментов, чем соперники, почти ничего не позволив у своих ворот – причем каждый удар британцев по воротам весил примерно 0,2 xG (это очень много) . Англия долго готовит моменты, сделав ставку на качество, а не на количество.

При этом Гарет Саутгейт демонстрирует и грамотные тактические планы. В частности, Германию в 1/8 финала накрыли "зеркальной" схемой с тройкой защитников в позиционной обороне и персональной опекой Госенса (ее исполнял Триппьер) – островитяне пропустили два выхода один на один, но не дали "Бундестим" разыгрывать привычную структуру атак с перегрузкой последней трети пятеркой футболистов с последующей диагональю на Робина.

В матче с Хорватией британцы перекрыли кислород звездной полузащите "клетчатых", заставив нападающих возвращаться для прессинга в центре поля. В поединке с Чехией круто выглядел маневр со смещением Сака и Стерлинга в опорную зону для розыгрыша позиционных атак, да и сам выход Сака с Грилишем дважды принес результат на Евро.

В обороне главной добродетелью Англии является умение нивелировать ошибки. "Три льва" имеют идентичную статистику по доле ударов по воротам, которые произошли после потерь (54%), но острота выстрелов в створ минимальная – по воротам Пикфорда наносят наименее острые выстрелы на этом Евро (0.10 PSxG). При аналогичной с Украиной среднем количестве потерь мяча (81,6) островитяне допустили почти вдвое меньше ударов по собственным воротам, не пропустив ни одного гола за четыре матча.

Сборная Англии выглядит идеальной машиной под матчи плей-офф. Ее силу уже проверяли и топ-команды, и середняки, и аутсайдеры с интересными тактическими планами – "три льва" выглядели эффективно против всех, несмотря на различные схемы и игровые модели соперников. Найти какие-то реальные проблемы, кроме убогого стиля, трудно, но в теории британцы могут почувствовать трудности в случае пропуска гола первыми. Низкая активность в зоне перед штрафной и ставка на качество моментов вместо количества в таком режиме могут сыграть злую шутку с Англией.

Кроме того, британцы выглядят довольно прогнозируемым коллективом. К футболу подопечных Гарета Саутгейта можно подготовиться – это удавалось и шотландцам, и чехам. Правда, никому еще не удалось заставить Англию отыгрываться. В любом случае, надеяться на какие-то проблемы гранда в четвертьфинале Евро наивно – на такой стадии слабых команд уже нет. Необходимо сосредоточиться на своем футболе.

Что может предложить Украина? В первую очередь, схему с тремя защитниками. Андрей Шевченко специально готовил ее под матчи против грандов, однако впервые ее использовали только в 1/8 финала Евро-2020 – замысел заключался в использовании тройки центрбеков и пары опорников для создания большинства в первой фазе билд-апа. Как правило, розыгрыш мяча шел через фланги, поэтому при развитии позиционной атаки Сидорчук и Степаненко прикрывали свободные зоны за спинами латералей (Зинченко и Караваева).

Одной из главных установок в рамках этой модели стало ограничение рискованных ситуаций на поле – центрбеки долго раскатывали стерильные пасы друг другу, выжидая открывания на флангах, а от каналов передач, которые попадали под давление (в частности, через Шапаренко), часто отказывались. В этом мы очень похожи на Англию.

В принципе, идея нашего тренерского штаба сработала. Швеция действительно попыталась накрыть Украину несвойственным для себя интенсивным прессингом, однако численный перевес на последней трети спасал Бущана от проблем. При этом скандинавы проиграла всю борьбу, а их средняя острота ударов составила всего 0,062 xG – это очень скромно (хотя и у нас всего 0,074 xG). В целом, атаку шведов удалось свести к индивидуальным перформансам (в первую очередь, речь о Форсберге), в то время как подопечные Андрея Шевченко реализовали собственные сильные стороны – продвижение мяча через Матвиенко, фланговые розыгрыши и открывания на дальней штанге. Под конец встречи сработала и ставка на кроссы.

Все это может изрядно помочь в матче с Англией. Британцы тоже играют в тройке защитников, слабо выглядят зоне перед штрафной и не активнее шведов ведут позиционное наступление – команда Гарета Саутгейта также ставит на прагматизм, стерильный перекат и длинную подготовку моментов. Разница заключается только в деталях - британцы значительно острее в завершающей стадии позиционных атак и работают от командного взаимодействия во всех фазах игры, а не только во время подготовки наступления и при обороне. Во многом, сегодня мы имеем дело с более звездной и эффективной версией "Тре Крунур".

Тактически Украина имеет все для противостояния такому футболу, однако для реальной борьбы за полуфинал необходимо ограничить количество ошибок. "Сине-желтые" слишком часто обрезаются на ровном месте – из 56 ударов по нашим воротам 30 произошли в результате собственных потерь мяча. Этим грешат практически все футболисты, поэтому оборону нашей сборной в Европе откровенно называют дырявой. Это действительно так – при численном превосходстве в задней линии украинцы подпускали шведов даже на более близкую дистанцию ​​удара, чем в матче с Нидерландами, а 9 из 13-ти ударов "Тре Крунур" прошли в нашей штрафной.

Впрочем, здесь вопрос необходимо ставить и к опорной зоне. В матче против Швеции украинцы регулярно открывали "зону 14", максимально комфортную для ударов – Сидорчук (в первую очередь) и Степаненко слабо оценивали пространство вокруг себя, реагируя исключительно на мяч и не включая периферическое зрение. Как следствие, подопечные Андрея Шевченко теряли контроль над полуфлангами – именно через этот пробел Форсберг и забил свой гол в ворота Украины, и именно в этих зонах Англия выглядит наиболее опасно. В общем, наш блок с пятью защитниками и двумя опорниками, при общей монструозности, сильно страдает от разбалансированности по возрасту, опыту и навыкам.

Главной же бедой сборной Украины является работа под прессингом. На этом нас разорвала Австрия – шведы попытались повторить номер, но это не их сильная сторона. В 1/8 финала "сине-желтые" удержались, но Англия в поединке против Германии продемонстрировала чрезвычайно качественный средне-высокий блок с персональными ориентирами при давлении без мяча. Сегодня долго катать мяч в ожидании открываний на флангах нам не дадут. Единственной надеждой является прагматизм "трех львов" и их желание обороняться через владение, а не через прессинг – именно так британцы играли в группе.

Словом, сегодня все будет зависеть от нервов. Украинская сборная доказала умение адаптироваться под соперника, однако подопечным Андрея Шевченко надо действовать максимально осторожно. Не будет "привоза" – Бущан будет скучать. Если же начнутся частые потери игроков в полуфлангах, то жди беды. Конечно, моменты у "трех львов" все равно будут, но атака британцев на Евро-2020 не является слишком страшной. Играть можно.

Кадровая ситуация

К сожалению, травма Беседина оказалась серьезной – наш нападающий на Евро-2020 уже не сыграет. Еще перед 1/8 финала расположение сборной покинул и Попов. Кроме них, точно пропустит четвертьфинал Зубков, который не успевает восстановиться от повреждения.

Матч против Англии мог пропустить и Ярмоленко, который не смог доиграть поединок со Швецией, но Андрей Шевченко успокоил фанатов – наш капитан готовится к противостоянию с английскими друзьями в штатном режиме. Дисквалифицированных в составе "сине-желтых" нет.

У англичан под вопросом только участие Сака, ведь тот получил небольшое повреждение в матче с Германией. Впрочем, на фото с тренировок заметно, что Букайо работает в общей группе. Дисквалификаций "три льва" также смогли избежать.

Ориентировочные составы на матч Украина – Англия

Украина: Бущан – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 0:0, серия пенальти

Такой прогноз продиктован патриотическими чувствами, а не реальным раскладом сил. Ну не поднимается рука ставить на поражение Украины в четвертьфинале Евро-2020, хотя расклад всем очевиден: Англия – безусловный фаворит. Не пропустить сегодня будет чрезвычайно трудно, а гол станет настоящим чудом. И дело даже не в разнице в классе, а в стиле нынешних "трех львов". Даже грандам трудно играть против такого соперника.

Впрочем, об Англии так говорят часто, но безумные ожидания британской прессы не спасли островитян от позорного поражения Исландии в 1/8 финала Евро-2016 или от нулей с Коста-Рикой на ЧМ-2014. Конечно, это был совсем другой состав и совсем другой футбол, но важен принцип – англичане любят короновать себя до матча. Вот и сейчас в Королевстве эйфория, хотя команда Гарета Саутгейта еще никуда не вышла. Пример Франции и Нидерландов ничему не учит тамошнее сообщество, а абстрагироваться от ожиданий футболисты ну никак не могут.

Между тем, Украина уже не должна нервничать, ведь свою программу на турнире наши ребята выполнили. Они – герои, а сейчас можно сыграть и в свое удовольствие. Хотя можно и за полуфинал побороться – благо, в тактическом плане мы очень похожи на Англию. "Три льва", в свою очередь, напоминают Швецию стилистически и и структурно, и ничего кардинально нового подопечные Андрея Шевченко не встретят.

Нам не стоит комплексовать. Украинская сборная заслуженно входит в число восьми лучших, демонстрируя организованный и тактически грамотный футбол, который способен остановить гранда. Да, есть проблемы при работе под прессингом и да – ошибок должно быть меньше – но и Англия не является агрессивной и куражной. Спешить островитяне точно никуда не станут, поэтому удержать "нули" в основное время подопечным Андрея Шевченко по силам. Все, что будет дальше – это уже лотерея.

Прогнозировать победу над Англией без пенальти нереально, но в серии у нас бы появился прекрасный шанс. Хотя бы потому, что дружба Саутгейта с пенальти была официально завершена еще в 1996 году. Верим!

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії